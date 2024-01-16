Наш северный сосед Россия продолжает оставаться в своей прежней и привычной сути и содержании. Она вновь и вновь удивляет нас своими необычными особенностями, причем не только сугубо геополитического и геоэкономического характера, но, в том числе, и своими внутренними политическими и социальными «мозаиками».

На днях наше внимание привлекли результаты одного социологического опроса, который был проведен в этой стране.

Не поверите, но больше шестидесяти процентов (точнее, 63 процента!), опрошенных высказались за восстановление цензуры!

На самом деле, такая, на первый взгляд, необычная картина не должна была удивить нас. Во-первых, в мире практически никто не относит Россию к разряду демократических стран.

Во-вторых, в таких странах люди даже во время анонимных социологических опросов не отвечают искренне и свободно.

Они опасаются, что результаты этих опросов, по большой вероятности, поступят в распоряжение не только социологов, но и соответствующих органов госбезопасности страны.

А страх перед подобными органами, особенно, перед бывшим «вездесущим» КГБ велик и несмотря на то, что с момента распада и коллапса СССР прошло почти полвека, он еще окончательно не покинул простых россиян, часть которых, как ни странно, «призывает» даже вернуть на свое место памятник первого чекиста бывшего СССР Феликса Эдмундовича Дзержинского.

А эти «призывы» вовсе не исключают, что они, когда–то, могут быть «услышаны» правящей «верхушкой» страны, и таким образом все может вернуться на круги своя – доносительство вновь станет нормой, даже «четкой и сознательной гражданской позицией».

Но есть такое понятие, как обычная человеческая культура, которая даже тогда, когда имеются какие-то серьезные проблемы с политической культурой, все же сдерживает опускаться в самые низы общественного поведения.

Например, такое табу, как «Нельзя публично врать» уже стало нормой обычной культуры – достойные люди даже тогда, когда не могут говорить правду, предпочитают хотя бы промолчать…

Или, например, теперь даже рядовые американцы никогда не захотят казаться расистами, и не только потому, что у подобных общественных актов уже могут быть соответствующие юридические последствия. Но и, по той простой причине, что расизм уже есть бескультурье – подобных людей, мягко говоря, не считают джентльменами, они не достойны жить с другими людьми в 21-м веке, как современные социальные индивиды…

И россияне, когда речь шла о свободе слова, должны были учитывать эти обстоятельства – ведь, по некоторым параметрам они не должны же отставать даже от американцев трехсотлетней давности, которые раз и навсегда приняли, что Конгресс не может принять акт или решение, ограничивающее свободу слова! По большому счету, в течение почти трех веков это политическое табу никогда не нарушалось…

Почему мы в России наблюдаем противоположное? Главную причину мы уже назвали – наш северный сосед вовсе не является свободной и демократической страной. Но людям свойственно такое чувство, как оправдываться. В этом отношении русские больше преуспели. Они, даже более менее прогрессивная часть интеллигенции, постоянно оправдываются – мол, не забудьте, нашу историю, ведь, почти до второй половины 19-го века в России господствовало рабство. Крепостное право было отменено в 1961-м году, и то не полностью, т.к. даже в сталинские времена крестьяне продолжали оставаться почти бесправными!

Подобные аргументы, как правило, учитываются, т.е. они полностью не исключаются. Но и в США рабство существовало почти до второй половины девятнадцатого века. С ним было полностью покончено только в шестидесятые годы прошлого века, и то, благодаря борьбе таких активистов за права чернокожих, как Мартин Лютер Кинг и др.

Но, как уже заметили чуть выше, рабство или расизм в США полностью ушли в небытие. Их проявления считаются страшным бескультурьем – тут никакое «оправдание» не принимается…

Но подобные соображения для подавляющего большинства россиян остаются абстрактно-философскими. Во-первых, они никогда не стремились к тому, чтобы их любили, как культурную и современную нацию. «Пусть нас боятся!» — так говорит, не только простой российский обыватель, но даже образованный политолог – профессор! Во-вторых, русское государство давным давно так переросло, что начало подавлять, в первую очередь, собственных граждан.

В этом отношении теперешнее российское государство самое крупное в мире не только в географическом плане, но, и в политическом и социальном аспектах, т.к. оно имеет больше полномочий, социальных, политических и экономических функций, чем любое другое государство в мире.

«Сильная и могучая Русь» — главная политическая ценность для многих россиян, которые считают себя просто-напросто винтиками этого могучего государства…

Возможно, именно из-за этого почти никто даже мысленно, теоретическим образом не допускает, что Россия и россияне когда-то кардинальным образом изменятся. Именно поэтому они считаются главной угрозой для окружающих народов и государств, даже для мира.

Посмотрите, в этом году и в России пройдут президентские выборы, но о них никто не говорит. И не только потому, что они не изменят существующую политическую конфигурацию страны, т.е. президент Владимир Путин вновь останется у власти. А потому что, сразу возникают встречные вопросы: «Понятно, что Путин не уйдет, он вновь будет избран. Но каким же образом?». А ответы на подобные вопросы, мягко говоря, не очень то утешительные, т.к. возникает еще один вопрос: «В каком же веке живут россияне?».