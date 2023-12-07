Государственное обвинение завершило судебное расследование уголовного дела в отношении армянского диверсанта Восканяна Гагика Ашотовича, задержанного в Кяльбаджаре.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Гянджинского суда по тяжким преступлениям Абдуллы Мамедова выступил государственный обвинитель Мушфиг Рагимов.

Он запросил приговорить обвиняемого к 18 годам лишения свободы.

Обвиняемый Гагик Восканян дал показания на судебном заседании. Он заявил, что не виновен в предъявленном обвинении. Права Восканяна защищает адвокат Дильсуз Мамедов.

Далее показания дали потерпевшие по делу. Потерпевшими по делу проходят пять человек.

Напомним, что Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту нарушения государственной границы Азербайджанской Республики 16 августа 2023 года разведывательно-диверсионной группой вооруженных сил Армении.

Г.Восканяну были предъявлены обвинения по статьям 206.3.2 (контрабанда огнестрельного оружия и боеприпасов группой лиц по предварительному сговору), 214.2.1, 214.2.3 (терроризм с применением огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 228.2.1 (незаконное приобретение, перевозка, хранение огнестрельного оружия группой лиц по предварительному сговору), 283.2.1 (возбуждение национальной, расовой, социальной или религиозной ненависти и вражды с применением насилия или с угрозой его применения) и 318.2 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджанской Республики группой лиц, состоявших в предварительном сговоре) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.