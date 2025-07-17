Известный турецкий журналист Фатих Алтайлы, находящийся в предварительном заключении с 22 июня, обвиняется в угрозах президенту Реджепу Тайипу Эрдогану. Это преступление, по турецкому законодательству карается лишением свободы сроком до пяти лет, сообщает информационное агентство Anka.

Обвинения связаны с высказываниями Алтайлы, сделанными им в эфире на своем канале YouTube 20 июня. Обсуждая результаты опроса, показавшего, что около 70% турок выступают против пожизненного президентства Эрдогана, Алтайлы заявил, что несколько непопулярных османских султанов были «убиты» или «задушены».

Прокуратура начала расследование в отношении него и потребовала заключения его под стражу, утверждая, что его высказывания представляют собой угрозу президенту.

После 26 дней содержания под стражей прокуратура направила обвинительное заключение в Высший уголовный суд Стамбула. В обвинительном заключении утверждается, что Алтайлы нарушил статьи 106/1 и 310/2 Уголовного кодекса Турции (УКТ), которые касаются угроз в адрес президента. Замечания интерпретированы как угроза.

Согласно обвинительному заключению, ссылки Алтайлы на исторические факты и утверждения о том, что те, кто мечтает об установлении диктатуры, могут обнаружить, что их амбиции рухнули именно тогда, когда они считают, что достигли цели, равносильны угрозе жизни президента Эрдогана, завуалированной исторической аналогией. Они утверждают, что слова журналиста намекали на насильственную смерть авторитарных лидеров, что представляет собой уголовное преступление в соответствии с законами, защищающими президента.

На слушании, предшествовавшем аресту, Алтайлы отверг обвинение и заявил, что ссылался на исторические факты и не намеревался угрожать или оскорблять Эрдогана.

У журналиста более 2,8 миллиона подписчиков на канале X и 1,6 миллиона на YouTube, где он вёл ежедневное шоу.