Турецкий журналист Исмаил Саймаз нарушил свое 38-дневное молчание с тех пор, как в прошлом месяце его поместили под домашний арест в рамках расследования протестов в парке Гези 2013 года, написав на X, что ему грозит от 15 до 20 лет тюремного заключения.

Саймаз, обозреватель Halk TV, был задержан 19 марта в рамках расследования, начатого Главной прокуратурой Стамбула. Через два дня он был освобожден под домашний арест и ему запретили покидать страну. Его два паспорта были аннулированы.

Задержание Саймаза произошло на фоне более масштабных расследований со стороны турецких властей. В тот же день мэр Стамбула Экрем Имамоглу из CHP и более 80 других лиц, включая мэров районов, городских чиновников, бизнесменов и журналистов, были задержаны в ходе отдельных расследований. Им предъявлены обвинения в коррупции и терроризме, которые, по словам оппозиции, имеют политическую подоплеку.

Протесты в парке Гези начались летом 2013 года против проекта городского развития в центре Стамбула. Демонстрации быстро распространились по всей стране и стали одним из самых больших вызовов правлению тогдашнего премьер-министра и нынешнего президента Эрдогана. Правительство назвало протесты попыткой переворота и ответило силой.

Спустя десятилетие прокуроры начали новые расследования в отношении лиц и СМИ, предположительно связанных с протестами. Критики говорят, что эти шаги направлены на подавление инакомыслия.

Прокуроры ссылаются на предполагаемые связи Саямаза с заключенным бизнесменом Османом Кавалой, который был приговорен к пожизненному заключению в 2022 году за протесты. Они также указывают на контакты Саямаза с другими обвиняемыми по делу Гези, включая Джана Аталая, Чигдема Матера и Мюцеллу Япыджи.