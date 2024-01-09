Американская газета The New York Times публикует развернутый репортаж своих корреспондентов о том, что сейчас происходит на линии фронта в Запорожской области, где украинские войска летом проводили контрнаступление, а теперь вынуждены обороняться и защищать ранее отвоеванные позиции. Согласно наблюдению авторов публикации, Вооруженные силы Украины перешли к обороне практически на всей протяженности фронта, за исключением одного участка на левом берегу Днепра в Херсонской области, где они удерживают небольшой плацдарм и пытаются наступать.

Собеседники журналистов NYT пишут, что моральный дух военнослужащих ВСУ остается высоким, но они устали и их ряды значительно поредели из-за постоянных потерь. «Нам не хватает людей. У нас есть оружие, но недостаточно людей», — отметил командир разведки 117-й бригады. И это действительно большая проблема для Украины. Ведь, Россия бросает в «мясные штурмы» освобожденных из тюрем заключенных, гастарбайтеров, просто представителей малообеспеченных слоев населения — всех, кого сумеют «загрести» на эту страшную войну.

У Украины изначально не было такого количества людей. Плюс, очень многие молодые украинцы призывного возраста сбежали из страны за это время. Они преспокойно слоняются за рубежом, пока российские оккупанты бомбят украинские населенные пункты, пока гибнут украинские военнослужащие. Немало украинцев призывного возраста находятся и в Азербайджане. Они изображают из себя «героев соцсетей», или просто затаились. В любом случае — возвращаться в свою страну и воевать за свою страну они не желают.

Аналогичная ситуация и в иных странах. К примеру, в Польше. И вот уже председатель Комитета по иностранным делам Сейма Польши Павел Коваль в интервью изданию Sestry заявил о том, что европейские страны, принявшие многие украинских беженцев, должны создать механизмы возвращения в Украину военнообязанных для их мобилизации на фронт.

По его мнению, проблема с мобилизацией в Украине частично связана с тем, что многие люди выехали за пределы государства. В частности польский депутат ссылается на «некоторые данные», утверждающие о сокращении наличного населения в Украине якобы ниже отметки в 30 млн человек. По словам Коваля, нужно задействовать механизмы, чтобы вернуть назад молодых украинцев, «которые могут бороться, которые хотят воевать».

И тут я замечу, что ежесуточно через западную границу Украины выезжают около 6000 мужчин призывного возраста. Из них около 150−200 человек — это волонтеры или мужчины, которые выезжают по системе Шлях. Об этом , в конце минувшего года, сообщил заместитель начальника штаба — начальник отдела организации пограничного контроля Западного регионального управления ГПСУ Игорь Матвийчук.

По его словам, чаще всего выезжают водители грузовых автомобилей — около 45% от общего потока мужчин. Еще одна большая группа — это мужчины, которые сопровождают лиц с инвалидностью, и сами лица с инвалидностью (около 15%). Матвийчук назвал эту категорию проблемной, поскольку законодательство не контролирует сопровождение таких людей — «этот механизм не защищен». Один человек с инвалидностью может вывезти из Украины несколько человек, а проверить, возвращается ли такое сопровождение, невозможно, добавили в ГПСУ.

Также из Украины в большом количестве выезжают многодетные родители и непригодные к военной службе мужчины, рассказал Матвийчук.Тут имеет смысл напомнить, что еще в августе глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия не исключил, что военнообязанных украинцев, которые выехали за границу по поддельным документам, могут экстрадировать для привлечения к ответственности. Комментируя результаты проверок ВЛК, нардеп заявил, что украинцы «потратили десятки миллионов долларов на подкуп чиновников» по всей территории страны, чтобы избежать призыва на службу.

Арахамия тогда отметил, что по законодательству, если кто-то коррумпировал чиновника, ответственность должны нести обе стороны, и правоохранители должны «все правильно оформить, легализовать доказательства и выдвигать обвинения». «…Есть важный вопрос, как привлекать людей, которые уже уехали за границу, используя поддельные документы. Дотянуться до них прямо сейчас у правоохранителей нет возможности… Но у нас сейчас очень усилилось направление международной правовой помощи. В любой стране мира, кроме России, наши правоохранительные органы могут сделать запросы на экстрадицию и привезти [уклонистов] в Украину, чтобы они несли ответственность», — сказал он тогда.

Но воз и ныне там. Украинцы призывного возраста по-прежнему бегут из страны, используя коррупционные схемы. И вот, правоохранители разоблачили масштабную схему в Белгород-Днестровском городском районном суде Одесской области, где за взятки «уклонистам» помогали покинуть Украину. Об этом сообщает СБУ. По данным следствия, такая преступная схема действовала с середины апреля 2022 года. За этот период подозреваемым удалось «оформить» более 1000 решений в пользу военнообязанных.

За взятку в 3,5 тысячи долларов в суде применялись «решения», которые фиктивно определяли место жительства несовершеннолетних детей за мужьями. В итоге это давало право военнообязанным уклониться от мобилизации, а также выехать за границу. Также к схеме привлекли адвоката, который занимался поиском клиентов. В частности, фигуранты размещали такие объявления в соцсетях. Правозащитник также выступал в роли посредника при передаче денег.

А ведь это всего один пойманный на взятке. Умножьте сумму взятки, которую получили фигуранты этого дела на число ежедневно покидающих Украину военнообязанных и вы поймете, каков объем коррупционных средств, крутящихся в это «бизнесе». У которого, конечно же, есть своя «крыша». В итоге получается, что пока кто-то бежит из Украины, а кто-то обогащается на этой схеме содействия бегству, на фронте украинская армия испытывает большие проблемы с дефицитом личного состава.