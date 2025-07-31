С завтрашнего дня на автомобильной дороге Баку-Алят-Газах-государственная граница с Грузией будет поэтапно изменено направление движения транспортных средств в связи с ремонтными работами на участках 15, 69, 97.7 и 117-го километров.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана.

Согласно информации, временные изменения будут действовать до завершения ремонтных работ. На участках проведения строительных работ движение транспорта будет организовано двусторонним образом по встречной полосе.

«Просим водителей с пониманием отнестись к проводимым работам, быть внимательными при движении в указанных зонах, строго соблюдать требования временных дорожных знаков и правила дорожного движения», — отмечается в сообщении.