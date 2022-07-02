Сооснователь компании Apple Стив Джобс, который скончался в 2011 году, посмертно будет награжден Президентской медалью Свободы. Получателей одной из высших гражданских наград США объявил президент страны Джо Байден, сообщается на cайте Белого дома.

«Его видение, воображение и творческий подход привели к изобретениям, которые изменили и продолжают изменять способы общения в мире, а также трансформировали компьютерную, музыкальную, киноиндустрию и беспроводную индустрию», — отмечается в заявлении.

Всего в списке награжденных 17 имен. В него, в частности, вошли самая титулованная американская гимнастка Симона Байлз, а также актер Дензел Вашингтон. Церемония награждения состоится 7 июля.