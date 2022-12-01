Война, развязанная Россией в Украине, выявила такие недостатки в российской армии, о которых, наверняка, не догадывались и сами россияне. За исключением, конечно, верхушки российского командования, благодаря которой и лопнул годами выпестованный миф о «второй армии мира».

О провале и неудачах вооруженных сил России, вторгшихся на украинскую территорию ради реализации непомерных имперских амбиций Москвы, писалось и говорилось немало. Причем, речь идет не только о заявлениях, публикациях в украинских и западных СМИ. Порой нерадужную картину, которая складывается для российских «денацификаторов», признают даже самые оголтелые российские пропагандисты.

Но в данной заметке речь пойдет не о бездарных военных операциях, а о плачевной ситуации, сложившейся в сфере снабжения российской армии. В то время, как по российским телеканалам с упоением показывают и рассказывают о солдатском сухом пайке, изобилующем калорийной пищей, разнообразным ассортиментом, включающим чуть ли не деликатес в виде черной икры, в реальности дела обстоят, мягко говоря, немного иначе.

Не знаем, как там с «королевским» пайком, который, скорее всего, является бесплатным сыром в мышеловке, но вот с экипировкой военное командование явно село в лужу. Причем настолько глубоко, что даже ярый сторонник войны, крови, убийства мирных украинцев телеведущий Владимир Соловьев не смог скрыть своего разочарования от увиденного. А увидел он (и не только он) позорную экипировку бравых мобилизованных «освободителей» Украины. Увидел, и ужаснулся.

Так, известный российский пропагандист в выпуске своей авторской утренней передачи «Полный контакт» 29 ноября возмутился тем, как экипируют мобилизованных в Волгограде и Волгоградской области. В ужас Владимир Соловьев пришел от наколенников мобилизованного на одном из волгоградских полигонов. В показанном им изображении мобилизованный из-за отсутствия наколенников был вынужден приспособить вместо них… разрезанную пластиковую бутылку.

«Что это такое? У одного наколенников нет, а другой взял приспособил пустые бутылки — пластиковые бутылки, из пластика себе вырезал наколенники и воюет — не воюет, на полигоне готовится в них», — возмущенно констатирует Соловьев.

Далее ведущий выступил с меценатским призывом скинуться с миру по нитке, чтобы нищему хватило на рубаху. «Ну прям как-то… Ну вот совсем. Ребят, ну так нельзя. Ну, нельзя так. Ну это неправильно. Пожалуйста, если у вас не хватает своих денег — скажите нам. Мы в фонде СВР (персональный фонд Соловьева – ред.) соберем деньги, поможем», — печально -патриотически заявил ведущий.

Кстати, это не первый случай государственной «заботы», оказываемой мобилизованному «пушечному мясу». В конце октября мобилизованные из Волгограда пожаловались военкору Марьяне Наумовой на обеспечение. У них не было даже резиновых сапог.

И вот при таких условиях, которые никоим образом не играют на руку кремлевским воякам, начавшим братоубийственную войну в Украине, отправляют они своих солдат на фронт. Рано или поздно реальность вынудит мобилизованных (и не только) либо сдаться в плен, либо дезертировать.

А тем временем другая представительница пропагандистского лагеря Маргарита Симоньян своими провокационными байками продолжает толкать российских военных на смерть. В то время как российские оккупанты жалуются на обеспечение в холодное время года, пропагандистка убеждает, что все так и должно быть. «Это, в конце концов, война. Вы ведь мужчины. Что-то надо потерпеть. Привыкайте, что надо быть суровыми», – заявила она.

И чтобы быть более убедительной Симоньян рассказала для русских военных историю. Она заявила, что когда-то «настоящий русский муж Рогозов» вырезал сам себе аппендикс в антарктической экспедиции. На это он решился потому, что там не было других медиков. «Когда нам хочется плакать, то нужно вспоминать этого врача. Фильтруйте это все и вспоминайте этого хирурга, который на холоде сам себе скальпелем вырезает аппендикс», – добавила пропагандистка.

Действительно, интересная и поучительная история о мужестве и стойкости. Но вот в чем проблема. Почему российская «патриотка» армянского происхождения не рассказывает эту историю своему не менее «патриотичному» мужу – Тиграну Кеосаяну, который предпочитает любить Родину на безопасном расстоянии и в теплой постели?

Мог же Кеосаян записаться добровольцем и «мочить нациков» на фронте, а не сотрясать воздух на своей бездарной передаче «Международная панорама». А Марго ему письма писала бы и ждала возвращения с войны. Но болтать, как известно, не мешки ворочать.

А пока российские военные продолжают жаловаться на холода. Истории Симоньян, патриотические призывы Соловьева, тупости Кеосаяна и прочее их не особо греют. А ведь вся зима еще впереди, то ли еще будет.

Суровая зима в России погубила Наполеона и Гитлера во время их захватнических войн. А история, как известно, имеет обыкновение повторяться. Кто знает, возможно, она повторится, но уже не в России, а Украине…