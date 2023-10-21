Страх Запада перед Россией абсурден, потому что РФ не стала бы развязывать войну с НАТО. С таким заявлением в интервью газете Die Berliner Zeitung выступил бывший канцлер Германии Герхард Шредер.

«Этот страх перед приходом русских абсурден. Как они собираются победить НАТО, не говоря уже о том, чтобы оккупировать Западную Европу?» — сказал он, добавив, что члены НАТО не должны опасаться российской угрозы.

Шредер призвал западные страны пойти с Москвой на компромисс, а также «совместить поддержку Украины с предложением поговорить с Россией».