Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что больше не собирается идти на продление срока своих полномочий.

«Да, это мое последнее продление», — сказал он в ответ на соответствующий вопрос журналиста в интервью телекомпании CNN.

Страны НАТО 4 июля этого года согласовали продление полномочий Столтенберга на год — до 1 октября 2024 года. Это решение было утверждено на высшем уровне на саммите Североатлантического альянса в Вильнюсе 11-12 июля. Это уже шестое продление полномочий Столтенберга на этом посту.