Глава МИД Ирана Аббас Аракчи уведомил в субботу ООН, что срок действия резолюции СБ ООН 2231, одобрившей Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) от 2015 года по иранской ядерной программе, подошел к концу.

«В письме, датированном 18 октября 2025 года, Аракчи подтвердил позицию Тегерана, согласно которой срок действия резолюция 2231 окончательно истек, и ее больше нет», — сообщает Tasnim со ссылкой на иранский МИД.

Агентство уточняет, что тем самым все ограничения на иранскую ядерную программу, предусмотренные резолюцией, более признаваться не будут.

В ведомстве напомнили, что «евротройка» в составе ФРГ, Франции и Британии ранее начала «кампанию политических манипуляций и искажения юридических норм» против Тегерана. В МИД напомнили, что, не имея на то политических и юридических оснований, 28 августа «евротройка» в нарушении процедур, предусмотренных СВПД, инициировала процесс возобновления антиииранских санкций. Согласно позиции Тегерана, речь идет о нарушении буквы и духа СВПД и резолюции 2231.

В МИД Ирана подчеркнули, что теперь, с 18 октября, все положения резолюции 2231 признаны недействительными, восстановить их нельзя, а такие попытки будут признаны незаконными.