Зеленые насаждения в городе Баку будут значительно расширены. Также планируется продление Бакинского бульвара.

Об этом сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, выступая на II Азербайджанском национальном градостроительном форуме, который в субботу продолжил свою работу в Баку. Первый день мероприятия прошел накануне в Зангилане.

Министр отметил, что к 2040 году протяженность Бакинского бульвара достигнет более 25 километров, здесь будет проведено качественное общественное озеленение.

По его словам, при проектировании населенных пунктов площадь зеленых насаждений должна составлять не менее 40 процентов от выделяемой территории, а при реконструкции существующих жилых кварталов – не менее 25 процентов. Если это невозможно, общий баланс зеленых насаждений должен быть обеспечен за счет других проектов, реализация которых предусмотрена в приграничных или близлежащих зонах.