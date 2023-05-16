Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что оперативные решения в рамках контрнаступления будет принимать Украина без участия НАТО, но альянс продолжит оказывать ВСУ поддержку. Об этом сообщает «Дождь» (организация включена Минюстом в список иноагентов), передает ТАСС.

«Все оперативные решения будут принимать сами украинцы, мы просто поддерживаем Украину в процессе освобождения территории. Как это будет происходить — за одно большое наступление или за несколько отдельных наступлений, — это будут решать не страны НАТО, а сами украинцы», — сказал генсек.

Он также приветствовал решение Великобритании поставить Киеву крылатые ракеты большой дальности.