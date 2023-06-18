Приемлемые условия для достижения мира в Украине может определять только Киев.

Как передает ТАСС, об этом в интервью для Welt am Sonntag заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Мы все хотим, чтобы эта война закончилась, но для того, чтобы мир мог быть долгосрочным, он должен быть справедливым <..> Только одна Украина может определять приемлемые условия», — подчеркнул генсек НАТО.

По словам Столтенберга, замораживание украинского конфликта или принятие сделки на условиях России не будет означать мира в Украине.

Также генсек НАТО заявил, что для вступления в альянс Украина должна «самоутвердиться в качестве сильного государства». Достижению этой цели будет способствовать пакет мер, которые планируется принять на саммите НАТО в Вильнюсе. Ожидается, что они помогут привести Украину к стандартам НАТО в течение ближайших нескольких лет.