Столтенберг прокомментировал отправку российских военных врачей на помощь Италии

Все страны должны помогать друг другу в условиях международного эпидемиологического кризиса. С такой позицией выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг на видеоконференции в Брюсселе в среду, отвечая на вопрос об отношении альянса к отправке российских военных врачей на помощь Италии.

«В условиях международного кризиса все страны должны помогать друг другу, — заявил генсек НАТО. — Именно это сейчас делают государства НАТО». «Каждая страна альянса самостоятельно принимает решения, какую помощь она запрашивает и принимает», — добавил он.

Столтенберг также перечислил несколько примеров оказания содействия странами НАТО друг другу в борьбе с пандемией, включая отправку в среду медицинского оборудования военными самолетами из Турции в Испанию и Италию, а также отправку врачей в эти страны и восточноевропейские государства НАТО.

21 марта во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте была достигнута договоренность о том, что Москва окажет Риму необходимую помощь в борьбе с коронавирусом. С вечера 22 марта до утра 25 марта в Италию прибыли 15 самолетов, которые доставили туда около 100 российских военных вирусологов и специалистов Минобороны в области эпидемиологии, восемь врачебно-сестринских бригад, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий. Российские военные специалисты прибыли в среду в город Бергамо (область Ломбардия) — один из наиболее сильно пострадавших от пандемии.