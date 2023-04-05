НАТО нарастило присутствие на восточных рубежах для предотвращения возможного конфликта и внимательно следит за действиями России, заявил на пресс-конференции генсек альянса Йенс Столтенберг.

«Мы усилили присутствие в восточном фланге альянса… И мы сделали это для предотвращения конфликта, а не провоцирования конфликта, для предотвращения какой-либо атаки на союзников по НАТО», — сказал он, комментируя решение России разместить в Белоруссии тактическое ядерное оружие.

«Нам нужно следить за тем, что делает Россия, и это именно то, чем занимаются союзники по НАТО. К настоящему моменту мы не видели никаких изменений в ядерном позиционировании России, которое требовало бы от нас изменения нашего ядерного позиционирования, но мы сохраняем бдительность и будем внимательно наблюдать за тем, что они делают», — добавил Столтенберг.