Так он ответил на вопрос о том, права ли Россия в своих заявлениях, что альянс нарушил свое слово, и прокомментировал сообщения СМИ об обнаружении архивного документа, в котором страны Запада заявили о неприемлемости расширения организации.

«Нет. НАТО принимает решения вместе с 30 странами-членами, нет нигде решения, в котором страны НАТО договорились отказаться от того, что написано в основополагающем договоре НАТО, в вашингтонском договоре», — сказал Столтенберг.

По словам Столтенберга, в договоре указано, что страны Европы могут вступать в НАТО, о чем также говорится в других международных документах, которые «определяют безопасность в Европе», в том числе Хельсинкский Заключительный акт и Парижская хартия 1990 года.