Американский автопроизводитель Tesla столкнулся с невозможностью запустить производство электрогрузовиков Cybercab и Semi в США в обещанные сроки из-за действий президента страны Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сообщает Reuters.

Глава компании Илон Маск в последний год стал главным сторонником республиканца среди бизнесменов, но, по всей видимости, оказался не готов к исполнению его обещаний по поводу торговой войны с Китаем.

Решение Трампа ввести на импортируемые из Китая товары пошлины в размере 34 процентов еще не было критичным для Tesla, компания готова была понести определенные расходы. Но когда после ответных шагов Пекина совокупные тарифы взлетели до 145 процентов, автопроизводителю пришлось отступить.

Маск в разговорах с инвесторами называл электрогрузовики важнейшими инновациями, которые дадут компании новые импульсы для роста. Предполагалось, что в ближайшие месяцы Tesla начнет получать компоненты из Китая, в октябре стартует пробное производство, а уже в 2026 году модели выйдут на рынок. Теперь все процессы сдвигаются на неопределенный срок.