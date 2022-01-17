Максимальное расширение сил НАТО началось непосредственно после присоединения Крыма к Российской Федерации в 2014 году, целью этого было сдерживание России. Об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг в интервью The Wall Street Journal.

«Если его (президента РФ Владимира Путина — ред.) целью было добиться уменьшения присутствия НАТО у своих границ, то он добился прямо противоположного», — заявил генсек.

По его словам, в настоящее время в Европе находится больше военнослужащих США, чем это было в 2014-2015 годах. Столтенберг отметил, что сейчас страны-члены НАТО делают в Северной Америка и Европе гораздо больше, «чем за многие десятилетия».