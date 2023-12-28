Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный назвал своей главной ошибкой в войне с Россией недооценку тех жертв, на которые может пойти Москва.

«Я считал, что такое количество потерь, как мы нанесли, остановит любого. Но не Российскую Федерацию», — сказал Залужный на пресс-конференции.

В свою очередь для ВСУ приоритетом остается эффективность действий, которая позволяет сохранить жизни военнослужащих, отметил главком.

По его словам, украинская армия защищает «каждый клочок» земли, но когда «вражеские снаряды начинают перекапывать это место вместе с камнями, с землей, с нашими бойцами, жизнь наших бойцов нам важнее».

Главком ВСУ призвал не «делать трагедию» из потери населенных пунктов, поскольку «ведение боевых действий подчиняется своим законам». По его словам, российская армия использует одну и ту же «методику» при захвате городов: они уничтожают их, используя большое количество снарядов, и за 2–3 месяца могут из любого города сделать Бахмут. Сейчас это происходит в Авдеевке и Марьинке, отметил Залужный.

Несмотря на это, 2024 год будет отличаться от 2023-го, когда ВСУ не удалось контрнаступление на юге с целью перерезать сухопутный мост России в Крым, заверил украинский главком. «Мы обнаружили проблемы и 90% решений. <…> С нами согласились наши партнеры», — добавил Залужный.

В начале ноября главком ВСУ признал, что война Украины и России «зашла в тупик» и рискует затянуться на долгие годы без прорывов с обеих сторон. Он также отмечал, что рассчитывал остановить Россию, обескровив ее войска, но это была «ошибка».

«Россия потеряла убитыми не менее 150 тысяч человек. В любой другой стране такие потери остановили бы войну», — говорил Залужный. Однако в России жизнь стоит дешево, а президент РФ Владимир Путин ориентируется на Первую и Вторую мировые войны, в которых страна потеряла десятки миллионов людей, объяснял военачальник.

Согласно данным разведки США, потери России в войне против Украины достигли 315 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными. Это около 87% личного состава, которым располагало Минобороны РФ до начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

При этом Россия продолжает в больших масштабах терять живую силу. В октябре–ноябре 2023 года российская армия из-за активного наступления в направлении Авдеевки — Новопавловке в Донецкой области потеряла 13 тыс. военнослужащих убитыми и ранеными.

Вместе с тем, по данным США, потери Украины к началу ноября достигли 190 тыс. человек. Из них не менее 70 тыс. погибли, а еще до 120 тыс. получили ранения. При этом всего армия Украины насчитывает около 500 тыс. человек.

На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные предложили ему мобилизовать еще 450–500 тыс. человек. «Я бы не выносил на всеобщее обсуждение такие цифры. Хочу лишь одно подтвердить: формируется цифра, мы учитываем и задачи, которые будут выполняться в следующем году», — ответил на это Залужный. (moscowtimes.ru)