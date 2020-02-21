Столтенберг назвал «чрезвычайно опасными» новые российские ракеты

НАТО должна реагировать на изменяющуюся ситуацию с безопасностью в Европе и новейшее российское оружие, но не размещением новых ракет с ядерными боеголовками. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в опубликованном в пятницу интервью германскому изданию Der Spiegel.

«Наши меры по сдерживанию должны оставаться достойными доверия, и это означает, что нам придется реагировать на новую реальность», — сказал он и отметил необходимость принятия мер по разоружению и улучшению контроля над вооружениями.

По оценкам Столтенберга, «новые российские ракеты чрезвычайно опасны». Это, как считает генсек НАТО, «повышает риск недопонимания». (ТАСС)