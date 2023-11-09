Радикальная ливанская группировка «Хезбболлах», признанная террористической во многих странах мира, имеет на вооружении российские противокорабельные ракеты «Яхонт», которые могут применяться для кораблей США в Средиземном море. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

В конце прошлой недели лидер «Хезбболлы» Хасан Насралла в своём телеобращении заявил, что у группировки есть «что-то в запасе» для американских кораблей, размещённых в Средиземном море вскоре после начала боевых действий в секторе Газа между Израилем и палестинской радикальной группировкой ХАМАС, признанной террористической в США и Евросоюзе.

Собеседники Reuters в Ливане сообщили, что Насралла имел в виду значительно возросший военный потенциал «Хезбболлы», который включает в том числе российские ракеты «Яхонт» дальностью 300 километров. Агентство отмечает, что ранее журналисты и аналитики сообщали о закупках вооружения ливанской группировкой этих ракет в Сирии. «Хезбболлах» воевала там на стороне армии президента Башара Асада.

По данным источников Reuters, помимо российских ракет, у группировки есть и другие.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что не имеет информации о наличии ракет «Яхонт» на вооружении у «Хезбболлы». Представители группировки и сирийская сторона на запрос агентства не ответили. (svoboda.org)