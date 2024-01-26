Президент России Владимир Путин оценил численность российской армии, находящейся в зоне боевых действий в Украине в 600 тысяч человек. Это почти половина от штатной численности армии, и почти равняется официально названному числу контрактных служащих в войсках.

На встрече со студентами — участниками российского вторжения Путин заявил, что механизм российской армии в зоне войны нуждается в постоянной «донастройке», передаёт ТАСС. «Зона боевых действий большая — почти 2 тысячи километров, — сказал Путин. Механизм огромный».

1 декабря Владимир Путин издал указ, увеличивающий штатную численность военнослужащих в российской армии на 130 тысяч человек до 1 320 000, в том числе 130 тысяч призывников. Из его слов следует, что в зоне российского вторжения находится около 45 процентов от штатного числа военных.

В реальности процент может быть выше или ниже: полный штат войск почти никогда не укомплектован, с другой стороны, штатная численность не учитывает около 300 тысяч мобилизованных другим указом Путина.

Оценка Путина не поддаётся независимой проверке и может отличаться от действительности. Однако если она является близкой к действительности, в российском вторжении в Украину могли участвовать уже больше миллиона человек.

В декабре канал CNN сообщил со ссылкой на источники, знакомые с данными американской разведки, что Россия могла потерять 315 тысяч военных из 360 тысяч, участвовавших во вторжении в 2022 году. Кроме того, первоначально во вторжении участвовали военные подразделения пророссийских сепаратистов в Донецке и Луганске, сейчас интегрированные в российские военные структуры.

Это означает, что к третьей годовщине войны через неё только со стороны России прошло в два раза больше человек, чем от СССР в Афганистане за 10 лет войны. В советском вторжении участвовали около 620 тысяч военных. (svoboda.org)