С начала года численность населения Азербайджана выросла на 20 654 человека, или на 0,2 процента, и на 1 августа 2025 года составила 10 245 543 человека.

Об этом сообщает # со ссылкой на Государственный комитет по статистике.

Согласно данным, 54,4 процента населения страны проживает в городах, 45,6 процента — в сельской местности, 49,8 процента составляют мужчины и 50,2 процента — женщины.

«По информации Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджанской Республики, в рамках «I Государственной программы Великого возвращения на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики», утвержденной распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 16 ноября 2022 года номер 3587, на 1 сентября 2025 года обеспечено возвращение 4 591 семьи, состоящей из 18 167 человек, в восстановленные населенные пункты освобожденных от оккупации территорий. По данным Министерства труда и социальной защиты населения, на указанную дату в освобожденных от оккупации территориях временно проживало 36 012 человек, включая тех, кто занят восстановительными и другими видами профессиональной деятельности, а также членов их семей. С учетом 1 150 студентов, обучающихся в Университете Карабах в городе Ханкенди, общая численность населения, проживающего в освобожденных от оккупации территориях, составила 55 329 человек», — говорится в сообщении.