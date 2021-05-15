Столтенберг: НАТО сохраняет готовность к диалогу с Россией

НАТО сохраняет готовность к диалогу с Россией, но при этом не должна снижать экономическое давление. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, выступая на онлайн-дискуссии в рамках ежегодной германской религиозной конференции. Запись дискуссий опубликована в субботу.

«Это основа для нашего двустороннего подхода к России. Сдерживание, оборона и диалог. Мы предлагаем России диалог, но Россия все равно ведет себя агрессивно», — заявил он.

«НАТО не хочет новой холодной войны или гонки вооружений, но мы не можем принять, когда нарушается международное право», — заявил Столтенберг. По его словам, именно поэтому следует «сохранять экономические санкции и давление» на Москву, но одновременно с этим оставаться готовыми к переговорам. (ТАСС)