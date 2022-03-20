Североатлантический альянс наращивает военную, гуманитарную и финансовую поддержку Украины. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает РИА «Новости».

«Союзники по НАТО наращивают свою поддержку Украины, в том числе посредством поставок вооружений, гуманитарной помощи, а также через многомиллиардную помощь ее экономике», — сказал генсек альянса.

Также, отметил он, страны НАТО вводят «беспрецедентные» ограничительные меры в отношении России, которые должны заставить Москву «уплатить цену за неоправданную и полностью бессмысленную войну против Украины».

По словам Столтенберга, что альянс сосредоточен на том, чтобы конфликт на Украине не вылился за пределы этой страны, в связи с чем значительно нарастил военное присутствие на восточном фланге альянса, «на море и в воздухе», и удвоило присутствие своих боевых групп в Прибалтике.