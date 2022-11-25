Если Украина пойдет на переговоры без победы над Россией на поле боя, прочного мира не получится, поэтому необходимо и дальше оказывать военную поддержку Киеву, заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

«Большинство войн заканчиваются переговорами. Но то, что происходит за столом переговоров, зависит от того, что происходит на поле боя. Поэтому лучший способ повысить шансы на мирное решение — поддержать Украину», — сказал Столтенберг, выступая перед министрами иностранных дел стран НАТО.

По его словам, НАТО будет продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется. «Мы не отступим», — предупредил Столтенберг. Он объяснил волны ракетных ударов по гражданской инфраструктуре в Украине тем, что «Путин терпит неудачу» и «отвечает с большей жестокостью».

«Лишение украинцев тепла, света и еды. Это ужасное начало зимы для Украины. Это также трудные времена для остальной Европы и всего мира. С ростом цен на энергоносители и продукты питания», — признал генсек НАТО.

Однако, по его словам, если Запад даст победить Путину, то цена будет более высокой «на долгие годы вперед». «Если Путин и другие авторитарные лидеры увидят, что сила вознаграждается, они снова применят силу для достижения своих целей. Это сделало бы наш мир более опасным», — подчеркнул Столтенберг.

Сейчас НАТО доставляет в Украину топливо, медикаменты, зимнее снаряжение и средства подавления беспилотников. Также альянс помогает Киеву перейти от военной техники советских времен к современным стандартам НАТО и ведет военную подготовку армии. В частности, альянс готовил операторов противовоздушной системы NASAMS. При этом Столтенберг подчеркнул, что ни один из сотрудников НАТО не проводил работы на территории Украины, так как альянс не является стороной в российско-украинском конфликте.

«У нас есть способы обеспечить условия, чтобы [Украина] могла использовать современные передовые системы без развертывания персонала НАТО внутри Украины. Но конкретные решения по конкретным системам являются национальными решениями», — прокомментировал он отказ Германии на просьбу Польши отправить системы Patriot в Украину, чтобы защитить ее от ракетных атак России. (moscowtimes.ru)