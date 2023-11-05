Украина не собирается обсуждать возможность завершения войны на условиях отказа от захваченных Россией территорий, заявил президент страны Владимир Зеленский. «Чтобы мы сейчас сели с Россией, разговаривали и что-то ей отдавали — не будет такого», — подчеркнул он (цитата по «Интерфакс-Украина»).

Зеленский также отрицает, что западные партнеры Украины пытаются склонить его к диалогу с президентом РФ Владимиром Путиным. «Все знают мое отношение, которое совпадает с отношением украинского общества. Никто не давит на меня сегодня. Все это было в начале войны и до войны. На сегодня никто не давит из лидеров ЕС, США», — отметил он.

Накануне источники NBC сообщили, что американские и европейские чиновники начали осуждать с руководством Украины возможности выхода на мирные переговоры с Россией. По словам собеседников издания, в ходе «деликатного» диалога в «весьма общих очертаниях» затрагивалась тема того, от чего Украине придется отказаться, чтобы достичь мира.

Обсуждения начались на фоне обеспокоенности американских и европейских официальных лиц тем, что война «зашла в тупик», а Запад не сможет поддерживать помощь Украине на должном уровне из-за начавшейся войны между Израилем и исламистской группировкой ХАМАС.

Зеленский назвал ошибочным мнение о «патовой» ситуации в войне. По его словам, наступление Украины идет медленно из-за того, что «Россия контролирует небо», и нужно всего лишь дождаться дополнительных средств ПВО, а также истребителей F-16. Президент напомнил, что в прошлом году фронт также был статичным, однако затем украинским военным удалось совершить прорыв в Харьковской области. Тем не менее, по утверждению источников NBC, если ситуация не изменится до конца года, начнутся «более срочные дискуссии о мирных переговорах».

Руководство Украины неоднократно заявляло, что условием для диалога является полный вывод российских войск из страны и возвращение всех захваченных территорий, включая Крым. В Кремле настаивали на признании «геополитических реалий».

Официально диалог между Россией и Украиной о завершении войны прекратился в мае 2022 года по инициативе Киева из-за вскрывшихся фактов массовых убийств мирных жителей в деоккупированной Буче. Минобороны и глава МИД РФ Сергей Лавров называли резню в городе, где были найдены десятки трупов с завязанными за спиной руками, «инсценировкой», утверждая, что продолжать переговоры с Россией Киеву запретили западные страны.

Путин обвинял Украину в том, что она выбросила «на свалку истории» мирные соглашения, которые были парафированы в Стамбуле. Также осенью 2022 года он аннексировал Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области. После этого Зеленский подписал указ, исключающий возможность диалога с Россией до тех пор, пока ее президентом является Путин. (moscowtimes.ru)