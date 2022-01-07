На волне ценового роста крупные отечественные производители муки и хлеба выступили с коллективным обращением о недавнем повышении. Примечательно, что тиражирующие это воззвание СМИ не называют его авторов, а попытки иных изданий узнать, о каких именно компаниях идет речь, не увенчались успехом.

Если оставить за рамками длинный перечень аргументов, суть обращения сводится к неизбежности, по мнению его авторов, подорожания хлеба на 10 – 15 гяпиков. Как и следовало ожидать, причиной этого приводится ситуация на мировом рынке, влияющая на производство и цепочку поставок, а также обусловленная пандемией глобальная продуктовая инфляция. Все это сказалось на местном рынке и отразилось на цене продовольственной пшеницы, говорится в обращении. Его авторы также ссылаются на подорожавшие поставки в нашу страну российской пшеницы, импорт которой растет в цене из-за экспортных пошлин в РФ.

Впрочем, стоимость муки в оптовой сети поднялась уже на второй день наступившего года – 50-килограммовая торба муки подорожала сразу на 6 — 9 манатов. На этом фоне стоимость заводского хлеба местами стабильна, а по некоторым данным цены медленно, но верно ползут вверх. Продавцы объясняют подорожание повышением стоимости муки и делятся ожиданиями дальнейшего роста цен. По мнению работников ряда пекарен, повышение муки лишь подстегнуло подорожание, тогда как расходы пекарен росли и до памятного «мучного» резонанса, случившегося в первых числах января.

«Ведь и до этого наши расходы росли как на дрожжах, — сообщил в беседе с # работник небольшой пекарни. – Выросли цены на газ, воду, услуги канализации, автомобильное топливо. И потом, все кругом дорожает, а это сказывается на тратах».

«Круглый» хлеб в небольшой торговой точке у метростанции «Улдуз» пока еще держится на старой отметке в 50 гяпиков, а вот «тендир», заметно «похудевший» на вынужденной «диете», продается по 60 гяпиков. По словам торговца, в сложившейся ситуации цены на хлеб просто не могут не повышаться. Пока производители пекут его из муки, приобретенной по старым ценам, и потому цены еще не повысились существенно. Однако после закупок новой партии муки ценники придется пересматривать.

Покупатели сообщили, что хлебом впрок не запасешься, тем более нашим, заводским: «Обычно покупаем круглый хлеб, потому что дешевле. Но есть его лучше свежим, ведь на второй день буханка твердеет, начинает крошиться и становится несъедобной», — рассказала женщина средних лет. По словам покупателей, хоть цены на заводской хлеб и были стабильны все это время, качество его с каждым годом падало. «Цены стояли на месте, чего не скажешь про вес такого хлеба, — заметил мужчина в хлебном отделе крупного супермаркета. – Потому говорить про стоимость здесь даже неуместно. Ведь если не растут цены, производитель экономит на качестве».

На волне хлебного ажиотажа не обошлось и без советов народных избранников экономить на хлебе. Как заметил экономист Эльданиз Амиров, потребление хлеба на душу населения в нашей стране достигает 130 кг в год.

«Население Азербайджана потребляет хлеба больше, чем в развитых странах мира, — говорит экономист. — Но таковы обстоятельства, ведь, как правило, бедные едят больше хлеба, чем богатые, которые могут себе позволить другую – более дорогую и качественную еду. Следовательно, призывать бедняков отказаться от хлеба, мягко сказать, нелогично. Но, опять же, подорожание муки неизбежно, поскольку мы не можем ощутимо понизить зависимость от заграничной пшеницы. Ведь уровень самообеспеченности этим стратегически важным продуктом можно считать удовлетворительным, если он превышает 70 процентов, тогда как нам пока еще далеко до этого показателя».

В этой ситуации у нас три пути, говорит аналитик. Или государству следует либерализировать свою политику в отношении пшеницы, но при текущей стратегии такой вариант неприемлем. Поскольку хлеб – продукт стратегической важности. Второй выход упирается в дальнейшие меры поддержки, увеличение субсидий, применение прочих мер содействия. Все это предполагает рост государственных трат. По словам экономиста, есть и третий путь — заключается он в срочных мерах по увеличению производства пшеницы.