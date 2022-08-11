Азербайджанские медиа пестрят заголовками о снижении стоимости интернета. Именно так поняла происходящее с подачи СМИ масса абонентов ООО Aztelekom и Baktelecom.

На деле речь о пользователях оптоволоконного интернета по технологии GPON (Gigabit Passive Optical Network). Им увеличат скорость и платить за это абоненты государственных провайдеров, естественно, будут больше. Но это вкратце. А теперь официальная сторона дела.

Как сообщили в пресс-службе провайдеров, учитывая растущую потребность потребителей в высокоскоростном интернете и технологические требования, ООО Aztelekom ликвидировал тарифы 4 Мбит/сек и 10 Мбит/сек с последующим переходом абонентов на высокоскоростной Интернет. Т.е. пользователи GPON тарифов 4 Мбит/сек и 10 Мбит/сек с 6 августа переводятся на тарифные пакеты 15 Мбит/сек и 30 Мбит/сек соответственно. Этим изменением обеспечивается переход на высокоскоростной интернет, информирует ведомство.

При этом платить абоненты будут больше прежнего. Проще говоря, понизилась стоимость единицы скорости, а сам новый пакет обойдется дороже.

«Baktelecom и Aztelekom ввели новый тарифный пакет на услугу оптоволоконного интернета по технологии GPON, — сказал на это в беседе с # эксперт по мультимедийным технологиям Осман Гюндюз. – Цены, естественно, тоже выросли. Абоненты, платившие 10 манатов за 4 Мбит/с, теперь будут платить 15 манатов за 15 Мбит/с. Те же, кто платил 12,5 манатов за 10 Мбит/с, заплатят 18 манатов за 30 Мбит/с».

По его словам, модернизация сети, обновление оптоволоконной инфраструктуры, новые инвестиции в инфраструктуру упомянутых госоператоров и, как следствие, переход к более высоким скоростям – все это похвально. Известно также, что профильное ведомство планирует перейти за два года к качественной и повсеместно доступной инфраструктуре интернета. В этом направлении ведется планомерная работа. И все же…

«Взять и предложить вдруг всем высокие скорости за более высокую цену, думаю, шаг не вполне корректный. И потом, такое неприемлемо для государственных операторов, занимающих доминирующее положение на рынке. Полагаю, в ситуации, когда доступ в интернет считается одним из основных фундаментальных прав человека, можно было найти более гибкий подход. Скажем, предложить определенную скорость интернета в рамках прежней оплаты, где-то в районе 10 – 12 манатов. Ведь есть же люди, которым не нужна такая высокая скорость, чтобы за нее столько платить», — говорит он.

Даже несмотря на весь позитив этого новшества и в целом работы по обновлению инфраструктуры, сложно оправдать политику цен, ограничивающую возможности абонентов.

«Интересно, что во всю эту историю пока еще не вмешалось Министерство цифрового развития и транспорта. И такое молчание профильного ведомства неоправданно, поскольку оно – регулирующий орган. Считаю, министерству следует вмешиваться в ценовую политику находящихся в его ведении госоператоров. К тому же даже поверхностное наше исследование показало, что цены на высокую скорость, предлагаемые государственными операторами, выше, чем у некоторых частных провайдеров, а ведь должно было быть наоборот», — отметил О. Гюндюз. Ранее сообщалось, что тарифы 4 Мбит/с и 10 Мбит/с шестого августа будут аннулированы. Ну а после перевода абонентов на новые тарифы «изменится», читай — повысится стоимость тарифных пакетов.