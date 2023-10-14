Стоимость платных услуг, оказанных населению в январе-сентябре этого года, увеличилась на 15,3% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составила 8 млрд 107,9 млн манатов.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Сообщается, что из них 6 млрд 141,8 млн манатов принадлежали юридическим лицам, что составило 75,8% от общей стоимости услуг.

За отчетный период 1 млрд 775 млн манатов стоимости платных услуг пришлись на государственный, 6 млрд 332,9 млн манатов — на негосударственный сектор.