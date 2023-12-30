В январе-ноябре 2023 года космическим агентством Азербайджанской Республики (Азеркосмос) в 48 стран мира были экспортированы спутниковые телекоммуникационные услуги на сумму 18 млн. долларов США.

Об этом сообщает «Экспортное обозрение» Центра анализа и коммуникации экономических реформ.

Доходы «Азеркосмоса» от экспорта услуг составили 78% его общих доходов. В ноябре 2023 года «Азеркосмос» экспортировал услуги в 44 страны мира на сумму 1,8 млн. долларов США.

В пятерку крупнейших экспортеров услуг спутниковой связи «Азеркосмоса» в январе-ноябре 2023 года вошли Великобритания (5,2 млн. долларов), Люксембург (3,7 млн. долларов), ОАЭ (1,5 млн. долларов), Германия (959,4 тыс. долларов) и Нигерия (675,8 тыс. долларов).