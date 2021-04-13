Старый «финт» России: когда туризм превращается в политику

Никогда такого не было и вот опять. Виктор Степанович Черномырдин действительно оставил огромный след в российской политике. И действиями и словами. По сей день мы наблюдаем, как в РФ «внезапно» актуализируется вопрос отдыха россиян в Турции в момент очередного кризиса в отношениях между Анкарой и Москвой. Итак, Россия приняла решение приостановить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня. Об этом сообщила на брифинге вице-премьер России Татьяна Голикова, слова которой приводит РИА Новости.

Российским туроператорам рекомендовали приостановить продажу туров в Турцию. По словам вице-премьера, российские власти будут внимательно отслеживать эпидемиологическую ситуацию в Турции и оперативно на нее реагировать. И тут не грех вспомнить, что буквально на днях руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский в эфире радио «Комсомольская правда» высказал свое мнение о продаже туров в Турцию на фоне осложнения эпидемиологической ситуации с COVID-19 в республике.

«Представляете, страна на пороге гибели! А наши туристы уже сейчас поедут. Там уже тепло… И что они нам привезут в подарок? Не просто коронавирус, а южноафриканский вариант, британский. Еще хуже, чем тот, которым мы уже болеем второй год», — цитирует политика сайт kp.ru. Кроме того, он подверг критике действия туроператоров, поскольку, по его мнению, они хотят лишь заработать деньги и не думают о здоровье россиян.

«Почему туроператоры продают? И почему наши граждане покупают эти путевки в южные страны, … у нас же есть агентства по туризму. У них опять деньги, надо дать заработать туроператорам, авиации, рестораны. А о людях не думают», — возмутился Жириновский. Как видим, тут снова задействована привычная схема — сначала перед широкой общественностью выступает глашатай планов руководства РФ Жириновский, а затем следуют действия соответствующих структур.

При этом нужно признать, что проблема с распространением коронавируса действительно есть. Но ее и руководство этой страны не отрицает. Так, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, скорее всего, распорядится усилить карантинные ограничения на этой неделе в преддверии туристического сезона. Ежедневное число заражений коронавирусом в стране выросло до более 50 000. Об этом Reuters заявил чиновник, имени которого агентство не указало.

Турция занимает четвертое место в мире по количеству новых случаев, что достигло максимального показателя в 56 000 на прошлой неделе — это пятикратный прыжок с начала марта, когда Эрдоган ослабил карантинные ограничения, назвав это периодом «контролируемой нормализации». Неназванный турецкий чиновник отметил, что новые карантинные меры могут включать ограничение междугородних поездок, которое, по мнению врачей, является ключевым для передачи вируса. Также могут ограничить передвижения лиц моложе 20 и старше 65 лет, а также закрыть спортивные и развлекательные заведения.

Отдельные источники в научном комитете из 38 членов заявляют, что некоторые стремятся к введению полного локдауна в течение Рамадана или, если этого не произойдет, ограничения движения между городами и сокращения использования общественного транспорта в городах путем регулирования рабочих смен. «План заключается в том, чтобы уменьшить число случаев новых заболеваний коронавирусом до полного начала туристического сезона, поскольку ежедневное число случаев, что превышает 50 000, повлияет на туризм сильно негативно», — заявил чиновник, на которого ссылается Reuters.

Все это показывает, что в самой Турции понимают глубину проблемы и могут закрыться от мира в связи с резким увеличением числа случаев заболевания коронавирусом. В России же всю эту ситуацию хотят использовать именно в политических и пропагандистских целях. Мол, вот как мы их проучили. И момент выбран вовсе не случайно. После визита президента Украины Владимира Зеленского в Анкару, где он услышал от президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана слова поддержки территориальной целостности Украины и заявления, что Турция никогда не признает аннексию Крыма, Россия приняла решение приостановить авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня.

Замечу, что этот «финт» российская сторона демонстрировала не раз. Но, россияне все равно и всегда выбирали берег турецкий в качестве основного места отдыха. Потому, что не может ничего аналогичного по цене и качеству предложить россиянам сама Россия. Аннексированный Крым так и не стал альтернативой Турции. Парадокс, но отдых там зачастую на порядок дороже турецкого. Про сервис и говорить не стоит.

Впрочем, ничего иного в репертуаре России нет. Она ведь и с Грузией боролась, запрещая вино и «Боржоми». И с Молдовой, также запрещая ее вино. И с Латвией, вводя запрет на рижские шпроты. Даже с Беларусью она периодически борется, что-то «внезапно обнаруживая» в товарах из этой страны. Про Украину и говорить не стоит. В отношениях с ней Россия давно уже использует всевозможные «финты».

Только вот никому от этого хуже не становится. Все страны, товары из которых РФ пытается периодически запретить, находят иной рынок сбыта. Вот и Турция сама решит свои проблемы. В первую очередь с новым витком заболеваний коронавирусом. А уже потом, с туризмом. Свято место не будет пусто. И туристы из всех стран бывшего СССР, а также Европы и Ближнего Востока компенсируют потерю россиян. А дальше такой вот истерики в отношениях с Турцией РФ не пойдет. Там прекрасно понимают ее реальные возможности и осознают, что «маленькой победоносной войны» точно не получится, а вот большой военно-политический разгром очень может быть. Так что, проще отделаться запретом на поездки в Турцию.