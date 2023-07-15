Банкиры и правоохранительные органы нашли себе новую кормушку. Ею, как это ни странно, становятся оплаченные банковские кредиты, поэтому ни в коем случае не выбрасывайте свои платежные документы, подтверждающие, что вы заплатили по банковскому долгу, предупреждает юрист и финансист Акрам Гасанов.

Странные дела творятся в нашей стране, рассказывает он в беседе с #. Например, гражданин заплатил за банковский кредит еще 10 лет назад и даже думать про это забыл, как его вдруг вызывают в правоохранительные органы и там он узнает, что все еще должен банку. Естественно, гражданин отвечает, что долг его давно оплачен, и тут начинается интересное – следователь требует подтверждающие это документы. Сами понимаете, никаких документов чаще всего нет, потому что не станет же гражданин пожизненно хранить эти бумаги. А если нет документов, значит, и долг вы не оплатили, парирует ему следователь. Ну и что, что банк не обращался в суд за все эти десять лет? В этом тоже вы виноваты, потому что… заключили сделку с одним из его сотрудников, дали «шапку» и многое прочее…

Таким нехитрым образом в одночасье добропорядочный гражданин превращается не только в злостного неплательщика, но и преступника, и должника… Либо платите долг, либо ответите за это, говорят ему правоохранители.

О подробностях происходящего беседуем с А. Гасановым:

— Получается, даже заплатив по кредиту, заемщики не гарантированы от проблем в будущем, и нужно постоянно держать наготове платежные документы?

— К сожалению, это так. Я неоднократно поднимал эту тему в предыдущие годы. Объяснял, сколько времени нужно хранить заемщикам платежные документы как доказательство, что долг погашен. И я всегда пояснял, что с момента завершения срока кредита у банка ровно три года (срок исковой давности), чтобы подать в суд на клиента по неуплате. Поэтому все юристы рекомендовали хранить эти бумаги, как минимум, три года. Ведь это вы считаете, что долг погашен, а завтра могут появиться проблемы. Поэтому лучше, конечно, взять в банке справку, что кредит погашен. Но это платная услуга – стоит она от 5-ти до 20-ти манатов, поэтому люди неохотно этим пользуются.

— Но почему банки не выдают такие справки автоматически всем погасившим кредиты клиентам?

— Уже через несколько месяцев вступают в силу изменения в Гражданский кодекс, которые я в свое время подготовил. После этого банки будут обязаны выдавать такие справки бесплатно. Между тем за последнее время участились случаи, когда клиенты некоторых банков сталкиваются с очень интересной ситуацией: их вызывают в правоохранительные органы и говорят, например, что десять лет назад те задолжали какому-то банку и не заплатили. Мол, платите. Вы взяли незаконный кредит, хотя, конечно, все это не в полномочиях правоохранительных органов. Если клиент не заплатил, банк должен обратиться в суд. Никакого преступления в неуплате кредита нет. Все это находится в рамках гражданского права.

Преступлением является, и то только в отношении предпринимателей, если те потратили кредит не по назначению, либо же незаконно оформили по каким-то фальшивым документам. Все это не касается потребительских кредитов, а действительно только для бизнес-кредитов – предпринимателей либо компаний. Невозврат кредита – вовсе не преступление. Тем не менее наши правоохранительные органы вызывают граждан, и когда те возражают, что погасили долг еще 7–8 лет назад, требуют документы.

— Но документов, понятное дело, уже нет?

— Разумеется, документов нет, поскольку никто не хранит их всю оставшуюся жизнь. Клиент, естественно, спрашивает, почему банк, если считает, что долг не оплачен, все эти годы не писал, не предъявлял претензий, не подавал в суд? Ему заявляют, что, мол, вы вошли в сговор с кем-то в банке, и поэтому вам ничего не предъявляли.

Очень странная ситуация. Гражданину говорят, либо плати, либо же мы открываем на тебя дело. Бог знает по какой статье, ведь они могут подогнать любую и даже открыть дело по статье мошенничество. Статья не имеет значения, ведь на деле состава преступления нет. Но для наших правоохранительных органов это не сложное и вполне обычное дело. Они могут пришить дело кому угодно и по какому угодно поводу.

— Могли бы Вы назвать банки, где именно люди попадают в такие ситуации?

— Банки не хочу называть по понятным причинам и чтобы не создавать какого-то ажиотажа. Но в некоторых банках подобных случаев возникает множество. Это говорит о том, что, скорее всего, банку кредит вернули, а он просто этот факт не оформил и все последующие годы указывал кредит как погашенный. Странно, что все это не вызывало вопросов ни у аудиторов, которые проверяют банки, ни у Центробанка. Поэтому я обращаюсь к заемщикам — не выбрасывайте платежные документы. Хотя тут тоже загвоздка – качество таких платежных документов невысокое и через какое-то время они приходят в негодность, стираются. Но в любом случае, экспертиза может установить, что там написано.

Но лучше всего после погашения кредита обратиться в банк либо в небанковскую кредитную организацию и получить там какую-то справку, что кредит погашен. Одновременно нужно все-таки периодически обращаться в кредитные бюро за кредитной историей. Напоминаю, что для этого надо сходить в «Асан хидмет» – там такая услуга действует, и можно посмотреть, есть ли активные кредиты, и направил ли банк ваши деньги на погашение долга.

— Но почему банки обращаются в правоохранительные органы, ведь по закону им надлежит делать это через суд?

— Они не могут подать в суд – там скажут, что давно истек срок исковой давности и, скорее всего, срок привлечения за преступление тоже. Даже если оно было. Но для наших правоохранительных органов все это не проблема – они могут назвать это преступление длящимся. Скорее всего, такое происходит в банках, где их же владельцы – управляющие, менеджеры просто годами воровали и погашенные кредиты указывали как непогашенные, прикарманивали эти деньги. И сейчас посредством правоохранительных органов поднимаются подобные вопросы.