Да простит нас читатель за то, что повторяемся, но реальность вынуждает возвращаться к избитой, набившей оскомину реальности. Мы вновь вынуждены затронуть тему платежных терминалов, установленных на автобусных остановках.

Мы уже писали о том, что платежные терминалы, предназначенные для проезда на общественном транспорте, на проверку оказались «бракоделами». Дело в том, что эти аппараты отказываются принимать новые денежные купюры .

Но как выяснилось, это еще полбеды. Отечественные терминалы, «безупречному» функционированию которых может позавидовать сам Илон Маск со своей «жалкой» Теслой, удивили в очередной раз.

Так, сегодня, автор этих строк, обнаружив, что на его проездной карте денег нет, решил пополнить ее посредством терминала, что находится на кругу «20-го участка». Пустяковое, казалось бы, дело, как говорил Воланд, но и этого сделать не представилось возможным.

Несмотря на то, что платежных терминалов было аж два, мне пришлось уйти не солоно хлебавши. И не потому что, денег не было (иначе, с какой стати я подходил к этим чудо -аппаратам), а потому, что они были бумажные.

Как выяснилось, данные терминалы принимали исключительно монеты, но никак не купюры. Кстати, в моем «несчастье» я не был одинок: несколько женщин также выражали свое возмущение по поводу избирательного подхода со стороны аппаратов.

В конечном счете мне пришлось побегать по магазинам, чтобы разменять манат на гяпики. И это оказалось делом непростым. Отказывали начисто. Создавалось впечатление, что я прошу золотые червонцы времен Николая II.

Но справедливость восторжествовала, и мне удалось разменять несчастный, но столь дорогостоящий манат на гяпики. Вы думаете на этом все завершилось? Как бы не так.

Среди разменных гяпиков оказались монеты достоинством в 5 гяпиков. Я, как добропорядочный и законопослушный гражданин, попытался опустить в прорезь аппарата 5 гяпиков, но терминал не оценил его «достоинство» и выплюнул. Как-то обидно стало за 5 гяпиков, а еще говорят, что копейка рубль бережет. Впрочем, речь, не об этом.

Мы просто хотим предупредить пассажиров: прежде чем загрузить на проездную карту деньги, проверьте, есть ли у вас в кармане гяпики. Иначе, вам предстоит поход по магазинам, торговым объектам и так далее для размена. Поверьте, не очень приятное занятие…