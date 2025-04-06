Площадь терминалов и пропускная способность аэропорта Антальи увеличатся более чем в два раза с открытием 12 апреля новых внутреннего и международного терминалов. Об этом заявил министр транспорта Турции Абдулкадир Уралоглу, сообщив, что в церемонии открытия будет участвовать президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Президент Тайип Эрдоган откроет новые здания терминалов аэропорта Антальи 12 апреля. Мы увеличиваем площадь международного терминала с 90,1 тыс. кв. м. до 224 тыс. кв. м. Внутренний терминал расширится с 36,8 тыс. кв. м. до 75 тыс. Таким образом, годовая пропускная способность аэропорта Антальи вырастет до 82 млн пассажиров с в среднем 35 млн в настоящее время», — говорится в заявлении министра на сайте ведомства.

Увеличится и количество зон стоянки самолетов со 108 до 176. Имеющийся в аэропорту VIP-терминал расширен с 690 кв. м. до 2 тыс. На территории воздушной гавани также откроется правительственный гостевой дом площадью 2 тыс. кв. м., и значительно расширены территория и помещения различных аэропортовых служб.

Уралоглу сообщил, что в 2024 году аэропорт Антальи смог обслужить 39,2 млн пассажиров. «По состоянию на конец 2024 года мы обслужили 45 351 самолет и 6,2 млн пассажиров на внутренних линиях, а также 188,7 тыс. самолетов и 32,9 млн пассажиров на международных линиях», — добавил министр.

В летний сезон аэропорт Антальи является одним из наиболее загруженных транспортных хабов Турции — вторым после Стамбула и входит в двадцатку самых загруженных аэропортов в Европе. В пик сезона самолеты совершают взлет или посадку в среднем каждые пять минут. В воздушной гавани есть три взлетно-посадочных полосы, активно используются из которых две. (ТАСС)