Европейский парламент (ЕП) согласился открыть офис в Украине, чтобы усилить поддержку Верховной рады, установить ее связи с комитетами ЕП.

Об этом сообщил портал Euractiv со ссылкой на документ.

Как передает ТАСС, согласно документу, одобренное вечером в понедельник 20 ноября решение направлено на упрощение отношений с Верховной радой, в частности, на установление ее связей с «соответствующими комитетами» Европарламента и облегчение административной работы.

Как сообщает портал, в документе поясняется, что президент Украины Владимир Зеленский обратился к главе ЕП Роберте Метсоле с просьбой о создании представительства Европарламента в Украине в марте во время ее визита во Львов. Присутствие офиса Европарламента в Киеве обеспечит комитетам ЕП «регулярное информирование о текущих вопросах и процессах» не только на Украине, но и в «странах Восточного партнерства», согласно документу, с которым ознакомился Euractiv.

Ранее глава Европейского совета Шарль Мишель в ходе визита в Киев заявил, что ожидает от саммита Евросоюза в декабре положительного решения по началу переговоров о членстве Украины в Евросоюзе.