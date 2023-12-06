Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что если Сенат Конгресса США не одобрит выделение нового пакета помощи Украине, то это откроет ящик Пандоры, передает ТАСС.

«Нам необходимо гарантировать, что Украина продолжит добиваться успеха, а Россия будет терпеть неудачу <…>. Если мы это не сделаем [не выделим помощь Украине], то [президенту России Владимиру] Путину будет разрешено действовать безнаказанно, что откроет ящик Пандоры агрессии по всему миру», – сказал он во вторник, выступая на мероприятии, организованном вашингтонской некоммерческой организацией «Коалиция глобального лидерства США».

Блинкен добавил, что одобрение Сенатом Конгресса США иностранной помощи очень важно и для Израиля. «Мы полны решимости убедиться, что Израиль сможет сделать все необходимое, чтобы 7 октября (атака ХАМАС – прим.) никогда не повторилось», – отметил дипломат.

«Я могу вам сказать, где находятся люди, которые не хотят видеть [одобрения] дополнительного пакета [помощи]. Они сидят в офисах в Пекине, Москве и Тегеране», – заключил Блинкен.