В январе этого года было объявлено о поэтапном вводе в обращение денежных знаков достоинством 1, 5 и 50 манатов с обновленным дизайном и системами защиты. Сейчас они функционируют наравне со старыми купюрами. Тогда же Центробанк страны распространил заявление, согласно которому 20 октября 2020 года все коммерческие банки и небанковские платежные организации были проинформированы об адаптации используемых на территории страны систем наличных денег (наличных платежных терминалов, банкоматов, аппаратов cash-in/cash out, систем подсчета и обработки денег, детекторов по проверке денег и др.) к обновленным денежным знакам и обеспечены соответствующими денежными знаками.

Казалось бы, никаких проблем с их использованием быть не должно, но как показала жизнь–это не так. Жители столицы давно жалуются на то, что не все платежные терминалы принимают новые купюры, они их не распознают. В итоге граждане не могут ни оплатить коммунальные услуги, ни пополнить баланс на проездной карте. Особенно много жалоб у жителей бакинских поселков.

В контактный центр сети MilliOn по указанному на сайте компании номеру *0010 невозможно дозвониться по стационарному телефону. По мобильному дозвониться получилось, но только чтобы послушать рекламу компании и приятную музыку. Несмотря на то, что робот время от времени сообщал, что звонок первый на очереди, очередь никак не подходила. Когда прошло более трех минут и на ожидание потрачено 50 гяпиков, было решено, что дольше ждать нет смысла.

Ранее представители данной сети говорили о том, что многие терминалы уже принимают новые купюры, они оснащены новым программным обеспечением, но терминалов много, и процедуры по адаптации продолжались.

В e-Manat дозвониться оказалось проще. Оператор сказала, что им известно о проблеме, и они работают над ее устранением. По ее словам, в скором времени все терминалы компании будут принимать новые манаты, но конкретные сроки, когда это произойдет, назвать затруднилась.

Председатель центра исследований устойчивого развития Нариман Агаев в беседе с # подчеркнул, что проблема в несогласованности работы Центробанка и платежных терминалов. У нас левая рука не знает, что делает правая.

«Компании, обслуживающие платежные терминалы, должны быть в курсе всех изменений, касающихся купюр, ведь им необходимо перепрограммировать устройства с учетом этих изменений. Вообще, пандемия обнажила многие недостатки в стране, в том числе в сфере цифровизации, о которой в последнее время очень много говорят. Многие структуры оказались не готовы к новым требованиям рынка, они отстают от реальности»,– говорит он.

По его словам, такое впечатление, что они находятся в застое и не спешат из него выходить. Структуры не хотят вкладывать свои средства, доводить все до ума, а не делать наполовину. Агаев подчеркнул, что эта проблема коснулась многих сфер, в том числе новых биометрических удостоверений личности.

«Людям выдали такие паспорта, но во многих структурах не было считывателей данных с таких документов. В итоге, человек не мог, скажем, получить нотариальные услуги и т.д. Они,– рассказывает эксперт,– столкнулись со многими проблемами».

Возвращаясь к платежным терминалам, Агаев отметил, что больше всего жалоб было на то, что люди не могли оплатить поездку новыми купюрами, а также на то, что не на всех остановках вообще есть терминалы.

По его словам, у людей должна быть альтернатива, иначе это ущемление прав потребителя. Если терминал не принимает деньги или терминала нет поблизости, пассажир должен иметь возможность оплатить поездку наличными.