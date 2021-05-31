Эксклюзивное интервью с полковником (в отставке) сербской военной разведки Славишей Голубовичем. С. Голубович во время агрессии НАТО в 1999 служил в легендарном 3-м ракетном дивизионе ПВО Армии Югославии, которое сбило американские самолеты Ф-117А («Стелс») и Ф-16. В 1999-2000 годах он прошел переподготовку в России, где освоил управление ракетной системой ПВО «Тор М1». Далее служил в подразделениях военной разведки Сербии.

-Для начала поговорим о том, что связывает наши страны: Азербайджан и Сербию. Баку постоянно с самых различных трибун говорит о своей приверженности принципу территориальной целостности стран, и как следствие – не признает Косово как самостоятельный субъект международных отношений. Уроженцы Азербайджана были в составе легендарных партизанских бригад Броз Тито, они бок о бок сражались против нацистов за освобождение Югославии. Существует ли в современной Сербии память о них? И как сербы воспринимают позицию Баку?

— Традиционно добрые дружеские отношения между Республикой Сербия и Азербайджанской Республикой получили свое подтверждение в феврале 2013 года, когда была подписана Декларация о дружественных отношениях и стратегическом партнерстве между Сербией и Азербайджаном. В марте того же года тогдашний президент Сербии Томислав Николич наградил президента Азербайджана Ильхама Алиева орденом Республики Сербия с лентой за исключительные заслуги в развитии и укреплении мирного сотрудничества и дружественных отношений между Сербией и Азербайджаном.

После этого состоялось несколько двусторонних встреч официальных лиц обеих стран на высшем уровне. Президент Республики Сербия Томислав Николич посетил Азербайджан с официальным визитом в феврале 2013 года, а премьер-министр Александр Вучич — в апреле 2015 года. Председатель Национального собрания Республики Сербия Майя Гойкович посетила Азербайджан в декабре 2014 года. Первый заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Ивица Дачич в качестве действующего председателя ОБСЕ посетил Баку в июне 2015 года.

В Сербии осознают тот факт, что Азербайджан выступает за территориальную целостность Республики Сербия и воздержался при голосовании за признание Косово в ЮНЕСКО в 2015 году.

Многие факты об Азербайджане не присутствуют в сознании простых людей в Сербии. Причина очень проста: история отношений между Сербией (как частью бывшей Югославии) и Азербайджаном (как частью бывшего Советского Союза) не является предметом текущего исследования в Сербии. Другими словами, все, что связано с Азербайджаном, и что касается истории Второй мировой войны, позже связывалось исключительно с Советским Союзом, так что отношение к тому факту, что более 1000 солдат Азербайджана погибли ради освобождения Белграда и всей Югославии, также связано с отношениями между СФР Югославией и Советским Союзом. Обычные люди так это видят. Сербия и Азербайджан сравнительно недавно стали независимыми государствами. Сегодняшние планы и программы в учебных заведениях очень мало касаются истории Сербии и тем более отношений между Сербией и Азербайджаном.

Конечно, в научных кругах, особенно в исторической науке, ситуация совершенно иная. Известно, что во время Второй мировой войны азербайджанский народ отправил на фронт почти 700 тысяч своих сыновей и дочерей. Почти половина погибла в боях. За героизм в этой войне более 130 азербайджанцев были удостоены звания Героя Советского Союза, а более 170 тысяч солдат и офицеров награждены различными орденами и медалями. Национальные стрелковые дивизии 77, 223, 336, 402 и 416, сформированные из азербайджанских новобранцев и добровольцев, прошли знаменитый боевой путь от Кавказа до Берлина. Героические сыновья и дочери азербайджанского народа бесстрашно сражались за Москву, Ленинград, Сталинград, Симферополь, Одессу и сотни других малых и крупных населенных пунктов. Азербайджанцы также активно участвовали в освобождении Польши, Чехословакии, Югославии и других стран.

223-я дивизия за особые заслуги в освобождении бывшей Югославии и города Белграда была удостоена звания 223-й Белградской дивизии Красной Армии. О боевом походе этой дивизии снят документальный фильм «От Каспийского моря до Дуная», а на сербский язык переведена книга бойца и командира этой дивизии Бахыша Мехтиева. Следует особо подчеркнуть, что более 1000 азербайджанских солдат сражались и погибли за освобождение Белграда и всей Югославии. Азербайджанцы, участвовавшие в партизанских движениях, также показали бесчисленное количество примеров героизма. Одним из них был Мехти Гусейнзаде, также известный как Михайло, партизан и офицер разведки, прославившийся своими операциями против нацистских оккупантов во время Второй мировой войны в Югославии и Италии.

В борьбе с фашизмом азербайджанский народ проявил героизм и самоотверженность не только на полях сражений, но и за их пределами. Нефть из Баку сыграла неоценимую роль в победе во Второй мировой войне. Более 70% нефти, добытой в Советском Союзе во время войны 1941-1945 годов, 80% бензина и 90% моторных масел поступало из Азербайджана. Азербайджанское горючее было в баках 7000 военных самолетов, пролетевших над Германией во время взятия Берлина.

Азербайджанский народ отправил на фронт более 7 тонн крови, сыграл активную роль в обеспечении армии продовольствием и теплой одеждой. Азербайджан максимально мобилизовал все свои возможности для победы над фашизмом.

В Азербайджане забота о ветеранах и усиление их социальной защиты — одно из основных направлений государственной политики. Президент Ильхам Алиев, успешно продолжающий политику общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в этой сфере, уделяет особое внимание проблемам ветеранов, принимавших участие во Второй мировой войне (1941-1945 гг.). Участникам войны, вдовам погибших или позднее умерших от ран бойцов, а также лицам, награжденным орденами и медалями за самоотверженный вклад вне полей сражений, оказывается материальная помощь, повышаются пенсии, инвалидам предоставляется специальный транспорт. Забота о ветеранах Второй мировой войны показывает, что государственная политика Азербайджана опирается на человеческий фактор и имеет гуманитарную сущность.

— Вы являетесь автором книги о подвиге Золтана Дани – героя сербского народа, сбившего хваленый американский бомбардировщик – невидимку. Так, по вашему мнению, что способствовало превращению «ночного ястреба» в груду металлолома? Опыт Золтана вместе с советскими технологиями или раздутое самомнение заокеанского военпрома?

— Да, я являюсь автором книги «Падение ночного ястреба», в которой описаны события современной сербской истории, относящиеся к боевым действиям 3-й ракетной дивизии ПВО во время агрессии НАТО против СРЮ в 1999 году. Вместе с соратниками я подробно описал, как мы сбили три американских самолета: F-117A, F-16CG и B-2A. Книга содержит качественную аналитическую часть, 46 официальных опросов непосредственных участников тех событий и других ответственных лиц. Она также включает интервью с пилотом сбитого F-117A. На прошлогоднем Международном славянском литературном форуме в Москве за русское издание я получил награду «Золотой витязь, Золотой диплом» в категории истории славянских народов. В ноябре прошлого года я также получил награду Belgrade Winner 2020. Готовятся английское издание и китайский перевод.

Ракетный комплекс ПВО «НЕВА», помимо очевидной технической и технологической неполноценности, вопреки всем ожиданиям пережил агрессию НАТО на Югославию и добился значительных успехов. Выживание и отражение атак было также сопряжено с огромным риском для жизни боевых частей, которые, творчески применяя полученные знания и различные тактические приемы, умело использовали высокомерие и переоцененное противником превосходство.

Спустя годы после сбития «Ночного сокола» ходили различные объяснения того, что же способствовало успеху. Модификация, сделанная на радаре наблюдения, четкие действия боевой службы, то, что есть у нас и чего нет у других, секреты, которые останутся навсегда секретами, — это лишь часть историй, которые следовали за этим великолепным событием, еще больше запутывая его и отдаляя от правды.

Увы, любители сенсаций будут разочарованы тем, что сбит F-117A был благодаря рутинными действиями боевой службы. С момента наблюдения и до его уничтожения боевая служба не сделала ничего, чего не сделала бы ни с одним другим самолетом. В синхронизированной работе за предельно короткое время, в точно определенном порядке выполнялись все предписанные действия. Было продемонстрировано высокое качество командной работы, преодолена усталость, сохранена высокая концентрация внимания и психическая устойчивость при одновременном максимальном усилии.

Итак, самолет F-117A был сбит, благодаря знаниям, опыту, выучке, умению, смелости, правильной технике, желанию добиться успеха, знаний для защиты Родины. Иллюзия невидимости самолета для радаров, излишняя самоуверенность американских пилотов и недооценка сербской ПВО во многом способствовали его гибели.

F-117A — первый в мире сбитый самолет этого типа. Он был сбит 3-й эскадрильей ПВО, 250-й бригадой ПВО, вооруженной зенитно-ракетным комплексом С-125М (НЕВА), 27 марта 1999 г. в 20:42. Он был подбит на высоте около 8000 метров и на расстоянии около 14 км от дивизии. Обломки самолета были обнаружены в 1690 метрах к северо-востоку от центра деревни Будьяновци, или в 47 км к западу от центра Белграда. Некоторые из останков самолета сегодня находятся в Музее авиации в Белграде.

Это событие означало не только потерю американского истребителя, но и разрушение ауры непобедимости вокруг самолета F-117A, которая в течение многих лет имела неоценимую психологическую ценность для Соединенных Штатов. В строительство и производство этой модели самолета вложены миллиарды долларов. Наверное, ужасное чувство узнать, что ракета стоимостью несколько сотен тысяч долларов уничтожила самолет стоимостью около 45 миллионов долларов. Это было разведывательное, финансовое и технологическое поражение, последствия которого неизмеримо превышали материальный ущерб от уничтожения одного самолета. Можно с полным основанием считать, что сбитие этого самолета в боевых действиях существенно повлияло на его вывод из боевого применения в апреле 2008 года.

— Как Вам известно, недавно между Азербайджаном и Арменией прошла 44-дневная война, в результате которой Армения была вынуждена подписать договор, по которому возвращала все оккупированные территории. В этой войне со стороны Азербайджана были широко задействованы беспилотник «Байрактар» и дроны-камикадзе «Harop», Orbiter1K и Orbiter-3. Многие эксперты считают, что это не просто замена традиционной авиации, а решающий поворот, революция в военном деле. А каково ваше мнение?

— Война между Арменией и Азербайджаном останется в памяти как конфликт, в котором впервые с азербайджанской стороны в наступательных ударах массово использовались беспилотники. С первых дней конфликта было запущено большое количество различных типов беспилотных летательных аппаратов (БПЛ), дронов различного назначения, особенно тех, которые классифицируются как «дроны-камикадзе» (барражирующие боеприпасы). Помимо них использовались небольшие тактические БПЛ, от разведывательно-боевых до средних БПЛ класса MALE (Medium Altitude Long Endurance).

Особенно важно отметить использование дрона-смертника «Harop». В частности, Азербайджан стал одним из крупнейших пользователей этого типа беспилотников, которые уничтожили большое количество армянской боевой техники, в первую очередь, систему ПВО «Оса», позиции многоствольных ракетных установок. Дрон-смертник «Harop» был создан на проектных стойках инженеров компании Israel Aircraft Industries. Он рассчитан на запуск с грузовика далеко вглубь территории и в нескольких сотнях километров от линии фронта. Это семейство дронов предназначено в первую очередь для обнаружения и атаки вражеских радиолокационных станций, пусковых установок ПВО, а также более крупных целей. Азербайджанская армия использовала их для уничтожения четко установленных целей.

Дрон «Harop», также известный как «Гарпия-2», имеет длину 2,5 метра и размах крыльев 3 метра. Производитель предсказал, что этот дрон сможет находиться в воздухе не более девяти часов, поэтому вовремя найдет подходящую цель и врежется в нее. Максимальная дальность действия дрона-смертника Harop составляет 1000 километров. Беспилотник несет боевую часть общим весом 23 килограмма. Производитель заявляет, что этот дрон представляет собой автономную платформу, которая может выполнять атаку самостоятельно или совместно с другими дронами. У «Harop» имеется возможность внезапно остановить атаку самим оператором, если он считает, что взрыв боеголовки приведет к ненужным жертвам. В случае, если цель, которую следует уничтожить, не обнаружена, оператор отзывает его, и дрон может благополучно вернуться на базу.

При пикировании на цель этот дрон-смертник издает сильный вой, который напоминает звук немецкого двухместного бомбардировщика «Юнкерс» Ju-87, в народе называемого «штука», который издавался при падении на цель с помощью воздушной сирены, называвшейся «Иерихонская труба», от звука которой кровь застывала в жилах.

Азербайджан — одна из стран, которая уделяет большое внимание закупке дронов. В этой области он добился наибольшего сотрудничества с Израилем, что позволило ему начать собственное производство дронов по израильской лицензии типов: Aerostar и Orbiter 1K, 2, 3 и 4. Вторая страна, которая начала поставки дронов Bayraktar 2-го типа в Азербайджан была также Турция.

Особый интерес представляют опубликованные видео действия разведывательных и боевых беспилотников, которые, исходя из данных оптоэлектронной системы, были определены как хорошо известные и эффективные самолеты Bayraktar TB2 турецкого производства. В боевых действиях Bayraktar использует полуактивные боеприпасы MAM-L с лазерным наведением дальностью до 8 км (14 км с опцией наведения INS / GPS), имеющую боевую часть массой 10 кг.

Я считаю, что использование дронов в любом варианте не может быть полной заменой традиционной авиации. Человеческий фактор незаменим. Обязательно присутствие человека в цепочке принятия решений от планирования до реализации задач. Решение уничтожить цель достаточно далеко от линии фронта останется задачей пилота, а не только оператора, который управляет дроном и который находится в десятках и сотнях километров от летательного аппарата.

По мнению сербского генерала Савы Пустины, самолеты шестого поколения сейчас находятся в разработке и, скорее всего, будут без кабины и летчиков. Также вполне реально ожидать, что появятся индивидуальные альтернативные решения с обоими вариантами пилотирования.

Пока у экспертов нет ответа на вопрос, как решить вопрос о принципиальной взаимной идентификации или разграничении беспилотников и истребителей шестого поколения. В рамках этих многочисленных вопросов, безусловно, самым сложным является то, как мир решит проблему контроля над использованием дронов с целью недопущения злоупотреблением ими на глобальном уровне. Наибольшая угроза исходит от террористических групп и отдельных лиц, особенно когда определенные страны ведут себя неуважительно по международным нормам. Этот вопрос особенно важен, когда известно, что даже небольшие коммерческие легкодоступные дроны могут быть эффективно использованы в террористических актах.

— Во время войны беспилотники ВС Азербайджана уничтожили внушительное количество российских систем ПВО «Тор – 2М», которые как раз и предназначены для борьбы с малозаметными целями. F – 117 был сбит подполковником Золтаном Дани из С-125, разница между поколениями вооружений немаленькая. Так чем можно объяснить неэффективность «Тор – 2М» в Карабахе: действительным бессилием нынешних систем ПВО против беспилотников или анатомическими особенностями армянских ПВО-шников (руки не оттуда растут)?

— Когда дело доходит до защиты Республики Сербия во время агрессии НАТО против СРЮ в 1999 году, самой большой проблемой для эффективной защиты страны был разрыв поколений между нами и ими. Другими словами, худшее положение сербской армии из-за большой разницы в поколениях между нами (ракетные системы ПВО) и противником. У нас были ракетные комплексы второго поколения, а у противника — самолеты четвертого поколения, так сказать, ракеты пятого поколения. Это большая проблема! В таких ситуациях, как я уже сказал, это компенсируется, как много раз в нашей истории, мужеством и самоотверженностью наших защитников. Это, безусловно, несет в себе большой риск для жизни людей и имеющихся технологий. И конечно, терпеть это невозможно.

Конечно, санкции международного сообщества, которым подверглась Сербия, повлияли на эффективность системы обороны. Независимо от такой ситуации в то время мы выступали против максимального использования человеческого и доступного технического потенциала.

Участвуя в борьбе за Отечество, мы показали, что это наш долг, профессиональная задача и патриотический зов. Мы, ракетчики, оправдали свое существование, сохранили имя и традиции сербской армии и достигли нереальных результатов в совершенно неравных условиях. Мы сражались героически, со знанием дела и мудро, и не сдавались ни на минуту. Наши дела говорят о нас. Наши результаты более чем очевидны, и мы ими гордимся.

В книге «Падение ночного сокола» я утверждал, что опыт войн в Панаме, Ираке и Кувейте привел США к неверным выводам. Американцы наносили удары с воздуха по странам, чьи радиолокационные системы были неисправны или использовались не на полную мощь, чьи боевые службы были недостаточно подготовлены для обслуживания и использования ракетного и радиолокационного оборудования. В результате это создало чувство неуязвимости, создавая у пилотов впечатление, что они действительно невидимы, хотя они сами знали, что это не так. Некоторые официальные лица ВВС США открыто обвиняют СМИ в преувеличении «героизма» F-117A в войне в Персидском заливе, поскольку те заявляли, что «самолеты-невидимки могут выполнять работу гораздо большего парка обычных самолетов».

В этом контексте следует отметить и действие ракетного комплекса ТОР М2. Хочу сказать, что я несколько месяцев готовился к боевому применению ракетного комплекса TOR и знаю, что он, безусловно, представляет собой очень мощный ракетный комплекс в своем классе. В сербской истории есть поговорка: «В руках Мандушича Вука каждая винтовка будет смертельной» (если у героя есть сердце и отвага, и он знает, как сражаться за свою родину, любое оружие может быть эффективным). То же самое и с применением ракетного комплекса ТОР М1 и М2.

Заявленные характеристики позволяют ему вести успешную борьбу с самолетами, ракетами, запускаемыми с этих самолетов, беспилотными летательными аппаратами и другими летающими объектами, эффективная поверхность отражения которых превышает 0,1 м2. Покажет ли он на практике свою эффективность, как предсказывал конструктор, зависит от многих факторов. В первую очередь, это техническая исправность. После этого подготовка к постановке на боевую службу. Затем подключение к системе ПВО, то есть участие других систем ПВО, в первую очередь подразделений воздушного наблюдения.

По имеющимся данным, определенное количество боевых машин ракетного комплекса TOR было уничтожено в ходе конфликта между Азербайджаном и Арменией. Причины их уничтожения не следует искать в абсолютном превосходстве средств воздушного нападения, если только массовые налеты, авиация или беспилотные летательные аппараты и беспилотники-смертники не превышают возможности отражения такой массовой атаки с воздуха. Думаю, что отчасти ответ кроется в недостаточной подготовке боевых частей ракетного комплекса TOR, которые вовремя не отреагировали на появление целей в воздухе. Также есть вероятность, что недостаточное количество ракет на ракетном комплексе TOR не позволяло поражать все цели в воздухе. Также следует учитывать, что одна часть боевых машин комплекса ТОР была уничтожена в моменты, когда она не была активна, стояла в укрытии, при движении и т. д. В таких ситуациях ответственность ложится на боевые службы ракетного комплекса, поскольку они обязаны применять меры защиты и маскировки для предотвращения внезапных действий с воздуха.

Суммируя вышесказанное, заявленные характеристики ракетного комплекса TOR M2 позволяют успешно противодействовать средствам воздушного нападения, применяемым азербайджанской армией, однако противодействие этим средствам нападения не было профессиональным. Считаю, что человеческий фактор в армянской армии не принял всех необходимых мер для уменьшения собственных потерь и повышения эффективности в борьбе с наступательными средствами Азербайджана.

— В послевоенной Армении наблюдает рост реваншистских настроений при полном отсутствии роста бюджета и уровня жизни. Вы, как офицер, прослуживший в разведке, как считаете: может ли страна, живущая постоянно в долг, одержать победу в новой войне, после принуждения к капитуляции?

— Экономическая, политическая и военная мощь неразрывно связаны и влияют друг на друга во всех смыслах. Одно дело — желания, другое — реальные возможности. Только экономически сильное государство может обеспечить себя военным потенциалом, который будет в достаточной степени гарантировать независимость, суверенитет и территориальную целостность. Республика Сербия избрала нейтралитет и в соответствии с этим основывает свой оборонный потенциал на своих вооруженных силах и оружии, которые она вынуждена закупать на внешнем рынке или собственного производства. Она не является членом какого-либо альянса, поэтому до сих пор не ожидала и не может рассчитывать на чью-либо прямую помощь в возможном следующем конфликте. Нет территориальных претензий ни к одному из соседних государств.

Каждая страна, включая Армению, должна осознавать свой экономический и военный потенциал. Каждое воинское подразделение в составе вооруженных сил должно осознавать свои возможности в соответствии с тем вооружением, которым оно обладает. Военное и политическое руководство каждого государства должно полностью реализовать свой потенциал, прежде чем принимать какие-либо решения относительно использования вооруженных сил в вооруженных конфликтах.

Конечно, при этом следует учитывать влияние иностранного фактора, который может еще больше усилить устремления в отношении территории других стран вне зависимости от реального экономического и военного потенциала. Неправильные и нереалистичные оценки всегда приводят к большим человеческим и материальным потерям.