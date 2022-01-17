Представители мусульманских стран постоянно жалуются на предвзятое отношение к ним других стран мира, особенно, демократических стран Запада. Постоянно говорят или пишут о политике двойных, даже тройных стандартов западных стран.

Каждый раз, прочитав или же услышав нечто подобное, мы невольно задаемся вопросом: неужели нет повода или же основания для негативного подхода демократических стран к мусульманским государствам?

Думается, что есть, и единственным утешением тут служит то, что те же негативные тенденции или процессы есть и в немусульманских странах. Страны Центральной Азии, о которых мы тут собираемся писать, находятся между экономическим гигантом Китаем и ядерной державой Россией. Но особенности этих стран заключаются не только в том, что они страны-гиганты, но и в том, что обе государства являются сугубо авторитарными – в Китае товарищ Си Цзинпин объявил себя пожизненным лидером страны, в России же президент Владимир Путин продолжает фокусничать, чтобы продлить свою власть.

Плюс, пока что демократия и права человека являются вовсе не единственными мерами для установления нормальных отношений между различными государствами.

Тут заметим, что она стала учитываться в международных отношениях только благодаря Соединенным Штатам, и то в последнее время. Да, в конце прошлого века благодаря американскому президенту Джимми Картеру в политике возник новый термин: дипломатия прав человека. Некоторое время она сыграла свою роль в установлении нормальных отношений с теми или иными государствами. Но нельзя сказать, что все партнеры и союзники США являются исключительно демократическими странами. Нет, среди друзей Вашингтона есть даже недемократические, монархические мусульманские страны. Помнится, когда был убит журналист из Саудовской Аравии, все ждали, что со стороны США последуют какие-то санкции. Но на удивление всех Вашингтон заявил, что США не откажутся от миллиардных контрактов из-за какого-то журналиста…

Конечно, прочитав это, читатель спросит: к чему мы все это говорим? О последних казахстанских событиях, о различных аспектах их мы писали довольно много. Но по различным сообщениям, эти процессы остановили т.к. называемый транзит власти в Туркмении, где президент Курбанкулу Бердымухамедов собирался передать власть своему сыну Сардару.

Заметим, что в Центральной Азии на очереди, как минимум, еще два таких сценария: в Туркменистане президентской администрацией отца фактически руководит его сын, в Таджикистане же президент Эмомали Рахмон выжидает момент, чтобы осуществить внутрисемейный транзит власти, сделав президентом своего сына…

Но казахстанские события сдержали их планы. Конечно, Назарбаев не передал власть своим детям, хотя многие ждали, что преемником его станет дочь Дарига. Одеаако этого не случилось, власть была передана Токаеву. Но Назарбаев сам не насытился властью, став Председателем совета безопасности и Елбасы, он продолжал держать все властные рычаги под своим контролем. Итог всего этого уже всем известен – памятники «вождя» снесены, он сам все еще неизвестно где…

Таким образом, возникает весьма резонный вопрос: будут ли казахстанские события уроком для других центрально-азиатских авторитарных лидеров? Временные задержки в их планах возможны, но в целом все продолжится своим чередом – как говорится, горбатого могила исправит. Дело в том, что Назарбаев вовсе не первый диктатор, который встречается с гневом народа. Нет, такое случается часто. Поэтому не стоит жаловаться на предвзятое отношение западных стран, потому что, как говорится, дыма без огня не бывает…