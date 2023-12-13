Президент Франции Эммануэль Макрон назвал предстоящий саммит Европейского союза (ЕС) определяющим для Украины и других претендентов на вступление. Об этом сообщает ТАСС.

С таким заявлением Макрон выступил перед встречей с премьер-министром Словении Робертом Голобом. Стороны обсудили предстоящий саммит ЕС в Брюсселе и вопрос о предоставлении ряду стран статуса кандидата в члены объединения.

«Нам предстоит принять решение в отношении Украины, Грузии, Молдавии и всех стран Западных Балкан. Дискуссии, которые состоятся завтра, станут определяющими», — заявил французский лидер.