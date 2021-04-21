Станет ли Азербайджан членом ОДКБ или ЕАЭС?

Как и почему возникают слухи – наверное, у социологов и социальных психологов по этому поводу имеется своя теория или, на худой конец, свое объяснение.

Но, даже без академических знаний понятно, что слухи, как минимум, выполняют определенную миссию — с их помощью проводится своеобразный зондаж политического и общественного мнения, определенные круги с их помощью узнают реакцию людей на те или иные вопросы.

В этом отношении реакция Азербайджана на самые различные интегративные проекты России не является исключением. С самого основания ОДКБ и ЕАЭС руководящие круги нашего северного соседа не скрывают, что они с удовольствием хотели бы видеть Баку в одном ряду с членами этих организаций.

Поэтому периодически появляются слухи о том, что якобы Азербайджан станет членом этих организаций или получит статус наблюдателя в этих структурах. Особенно позитивные сдвиги в карабахском вопросе всегда сопровождались слухами о том, что на уступки Москвы Баку ответит тем же. Поэтому неслучайно, что после победы Азербайджана во Второй Карабахской Войне сразу же возникли слухи о том, что Москва не остановится, т.е. не ограничится размещением своих миротворцев в зоне конфликта, за этим последует интеграция Баку в ОДКБ и ЕАЭС.

Заметим, что реакция Баку на подобные гипотезы весьма дипломатична – есть такая поговорка, что настоящий дипломат никогда не говорит «нет!». Кроме того, в политике и дипломатии ответы на те или иные вопросы следует искать не в словах и заявлениях политиков и дипломатов, а в их действиях. А действия официального Баку говорят о противоположном: сейчас наблюдается тесная, даже интенсивная интеграция между Баку и Анкарой. Со стороны Москвы к этому процессу проявляется весьма многогранное отношение.

Во-первых, Москва уже смирилась с тем, что Анкара на Южном Кавказе, как говорится, геополитическая реальность. Во-вторых, в Москве понимают, что пытаться вбить клин между Баку и Анкарой или искать между ними какие-то противоречия, весьма бесполезное занятие. В-третьих, Москву не покидают надежды на то, что в один день противоречия с Западом заставят Анкару перейти в другой геополитический лагерь.

Читатели наши, наверное, еще помнят недавние прогнозы российских политологов. Чего они только не говорили и не писали? Якобы в самые ближайшие сроки Анкара покинет ряды НАТО, получит статус наблюдателя в ОДКБ и ЕАЭС!

Но вряд ли не только серьезный политолог, даже самый обычный читатель поверит в подобные гипотезы. Азербайджан для себя выбрал весьма удачную геополитическую конфигурацию. Страны-члены Движения Неприсоединения во время Второй Карабахской Войны остановили принятие антиазербайджанской резолюции в ООН.

Да, только этот факт позволяет сказать, что военно-политический выбор Баку весьма плодотворен и оптимален. Приблизительно 120 голосов, и самая многочисленная структура после ОНН – вот, что значит Движение Неприсоединения!

Что касается военного строительства, сотрудничества с Анкарой, систематические совместные военные учения с турецкой армией и заимствование военного опыта Турции – думается, с точки зрения военных и национальных интересов Баку лучшего не придумаешь.

Баку, оставаясь в военно-политическом лагере стран-неприсоединения, учитывает геополитические интересы Москвы. Думается, что и это вопрос времени, потому что геополитический фундамент России весьма шаткий и неустойчивый. Страны НАТО в своих доктринах классифицируют Россию не как сверхдержаву, а всего лишь подстрекателя тех или иных конфликтов. Поэтому наступит день, когда и мы не будем размышлять о каких-то геополитических интересах Москвы, потому что их пределы стремительно сужаются. Наконец, военное сотрудничество с Турцией есть для Азербайджана способ приобщения к натовским военным стандартам и к натовской военной идеологии, что также не маловажный фактор…