Стало известно время формирования нового состава ЦИК

Обнародовано время обсуждения и определения нового состава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в Милли Меджлисе.
Данный вопрос будет обсуждаться на пленарном заседании парламента на следующей неделе.
Дата заседания пока не определена.
Из-за истечения срока полномочий членов ЦИК в этом месяце, комиссия будет сформирована вновь.
Новый состав ЦИК будет сформирован из 18 человек. 6 членов ЦИК будут представлять правящую Партию «Ени Азербайджан» (ПЕА), 6 — нейтральные депутаты и 6 — партии, находящиеся в меньшинстве в парламенте.