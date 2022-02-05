Израиль запретил Латвии, Литве и Эстонии поставлять Киеву оружие, проданное Тель-Авивом. О выдвинутом требовании рассказал порталу Breaking Defense источник, знакомый с ситуацией.

В статье издания подчеркивалось, что Украина рассчитывает на получение израильской противотанковой ракеты «Спайк». Известно, что этот комплекс в разных вариациях есть у всех прибалтийских стран.

Предполагается, что более разнообразным арсеналом израильского оружия обладает Латвия. У этого государства, по информации Breaking Defense, есть варианты противотанковых систем под названиями LR,LR2, ER и SR.

Данное требование Тель-Авив выдвинул к странам Прибалтики еще в декабре 2021 года. К этой мере израильские власти решили прибегнуть, чтобы не портить отношения с Москвой.

Ранее представитель германского Христианско-демократического союза (ХДС) по вопросам внешней политики Родерих Кизеветтер предложил поставлять оружие на Украину избирательно. Такая тактика, по его мнению, может способствовать усилению эффекта устрашения (lenta ru).

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