Стало известно, когда может появиться пожизненный иммунитет к COVID-19

Как заявил глава научного центра «Вектор» Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус. Вакцины», пожизненный иммунитет к новой коронавирусной инфекции может выработаться у человека только в случае совпадения ряда факторов.

«При определенных особенностях иммунной системы и в случае, если это было тяжелое течение заболевания, я могу предположить, что пожизненный иммунитет может быть сформирован», — цитирует его «Россия-1».

По словам Максютова, антитела к COVID-19 вырабатываются на 14-е сутки после первой прививки вакциной «Вектора», однако достаточный титр формируется уже после второй вакцинации, которая проводится спустя 21 день после первой прививки.

По словам главы научного центра «Вектор», в гражданский оборот планируется выпустить две вакцины для профилактики коронавируса, разработанные на основе 6 независимых технологических платформ.