Украинские военные возможно уже этим летом получат более 60 истребителей F-16 американского производства. Об этом сообщает издание Politico.

«Этим летом четыре европейских страны планируют отправить Киеву более 60 истребителей F-16. Это Дания, Норвегия, Нидерланды и Бельгия», — говорится в материале.

При этом, по данным журналистов, Украина требует от Вашингтона и властей других стран активизировать программу подготовки украинских летчиков к боевому применению F-16.

Согласно данным Politico, администрация Байдена сообщила Киеву, что ей не хватает мест в программе подготовки летчиков в Аризоне. В результате США оказались не готовы обучать более 12 пилотов-стажеров одновременно, по словам трех источников издания.