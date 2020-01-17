США заявили о нарушении Россией и Сирией перемирия в Идлибе

Глава пресс-службы Госдепартамента Морган Ортэгус, несмотря на ранее прозвучавшее опровержение Минобороны РФ, выступила в четверг с утверждением, что Россия и правительство Сирии якобы нарушили режим прекращения огня в Идлибе.

На своей странице в Twitter она утверждала, что «очередное перемирие нарушено» в Сирии. Не приведя никаких доказательств в подтверждение своих слов, она заявила, что США решительно осуждают насилие и вновь призывают «Россию и [президента Сирии Башара] Асада прекратить эти жестокие атаки».

Как сообщил в четверг руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков, боевики за сутки совершили 60 обстрелов населенных пунктов в провинциях Латакия, Алеппо, Идлиб и Хама. Одновременно Боренков заявил, что «сообщения ряда информационных ресурсов об ударах, якобы нанесенных российской авиацией по гражданским объектам в идлибской зоне деэскалации, не соответствуют действительности». По его словам, «с начала действия режима прекращения огня ВКС России боевых вылетов не осуществляют».

Прекращение огня в зоне деэскалации в Идлибе на севере Сирии вступило в силу с 12 января. При этом сирийские правительственные силы прекратили боевые действия с 14:00 9 января.