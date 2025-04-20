Российская армия пытается создать общее впечатление прекращения огня, но не оставляет попыток продвигаться и наносить потери Украине.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале.

«В период между 18:00 вчерашних суток и 00:00 сегодня произошло 387 обстрелов и 19 штурмовых действий российской армии. 290 раз россияне применяли беспилотники», — проинформировал Зеленский о вчерашней ситуации на фронте во время «перемирия».

Украинский лидер, ссылаясь на доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, отметил, что россияне продолжают обстрелы, также зафиксированы штурмовые действия.

«На разных направлениях передовой произошло уже 59 российских обстрелов и пять штурмовых действий российских подразделений. В ОТГ «Старобельск» зафиксировано одно боевое столкновение, в ОТГ «Донецк» — три боевых столкновения на Покровском направлении и на Новопавловском направлении, на Запорожском направлении — одно в районе Степного. Десятки применений FPV врагом», — говорится в сообщении.

Кроме того, в Курской области зафиксированы удары артиллерией и применение дронов, отметил он.

Украинская армия в свою очередь отвечает так, как РФ этого заслуживает в конкретных боевых обстоятельствах. Зеленский отметил, что Украина и дальше будет действовать зеркально. «Подводя первые итоги, полного прекращения огня на фронте пока нет», — сказал он.