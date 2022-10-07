Минздрав США закупил таблетки для лечения лучевой болезни на случай ядерной атаки. На лекарства власти уже потратили 290 млн долларов, пишет The Hill.

Чиновники закупили препарат Nplate, «чтобы подготовиться к спасению жизней после радиологических и ядерных чрезвычайных ситуаций». Лекарство рассчитано на детей и взрослых. Оно помогает остановить внутреннее кровотечение, которое часто вызывает облучение.

Покупка Nplate последовала после угроз президента России Владимира Путина и других российских чиновников в случае необходимости применить ядерное вооружение. После этого США и страны НАТО усилили ядерную боеготовность.

Накануне, президент США Джон Байден заявил о реальной угрозе применения ядерного оружия Россией, поскольку Москва продолжает терпеть неудачи в войне в Украине.

«Впервые после Карибского кризиса у нас есть прямая угроза применения ядерного оружия, если все будет так продолжаться, — предупредил Байден. — Я не думаю, что можно аккуратно использовать тактическое ядерное оружие, не закончив при этом Армагеддоном».

По данным The Times, Россия готовится провести ядерные испытания на границах с Украиной. Удар ракетой с ядерной боеголовкой может быть нанесен по объекту в Черном море или по территории страны. Также Россия начала репетиции тактического ядерного удара в Калининградской области, откуда ракеты могут достать до западной Украины, Польши, Швеции, Восточной Германии и стран Балтии. (moscowtimes.ru)